Σφαίρες εντοπίστηκαν στις τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας - Έρευνες της Αστυνομίας σε εξέλιξη

Ποσότητα 20 σφαιρών διαφόρων διαμετρημάτων εντοπίστηκε χθες μέσα στις τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, σε μια υπόθεση που προκαλεί ανησυχία και ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου μέλη της Δύναμης κλήθηκαν στο δημόσιο νοσηλευτήριο μετά από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο στους χώρους υγιεινής. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και περισυνέλεξαν σφαίρες σε νάιλον σακούλι που είχαν αφεθεί σε εμφανές σημείο.

Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους ανέφερε πως εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 20 σφαίρες. Πρόκειται για τροχιοδεικτικές, αβολίδωτες και μερικά πλήρη φυσίγγια.

Όλες οι σφαίρες παραλήφθηκαν και στάλθηκαν για βαλλιστικές εξετάσεις, καθώς και για εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει αξιοποιήσιμο γενετικό υλικό.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

