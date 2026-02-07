27χρονος κρατούμενος τραυμάτισε αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Είκοσι επτά χρονος κρατούμενος τραυμάτισε αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρο Χρυσοστόμου «τραυματισμός αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος συνέβη, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όταν κρατούμενος που είχε μεταφερθεί εκεί για ιατρικές εξετάσεις, προκάλεσε αναστάτωση και επιτέθηκε στο μέλος της Δύναμης».

Συγκεκριμένα, «ο 27χρονος κρατούμενος που βρισκόταν στον χώρο κράτησης μεταναστών Μενόγειας, μεταφέρθηκε από αστυνομικούς την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο για να εξεταστεί».

Αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, «αστυνομικός επιχείρησε να του περάσει ξανά χειροπέδες και αυτός αντέδρασε, κτυπώντας τον με το κεφάλι στο πρόσωπο».

Άμεσα, «συνάδελφοι του αστυνομικού έσπευσαν για βοήθεια, ενώ φαίνεται να χρειάστηκε και η άσκηση ανάλογης βίας για να τον περιορίσουν και να φορέσει ξανά χειροπέδες».

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση, «εξετάστηκε επί τόπου από γιατρό και διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικό τραύμα στο δεξί φρύδι και θλαστικά τραύματα στο δεξί χέρι».

Ο 27χρονος «οδηγήθηκε εκ νέου πίσω στον χώρο κράτησής του, ενώ την υπόθεση εξετάζει το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας».