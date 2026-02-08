Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απεβίωσε η 42χρονη που κτύπησε το κεφάλι της στο νοσοκομείο - Αστυνομική έρευνα μετά από καταγγελία

Έγινε καταγγελία από τα συγγενικά της πρόσωπα και σε συνεργασία με τον ΟΚΥΠΥ διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικο προσωπικό που την χειρίστηκε και κατά πόσο υπήρξαν αμέλεια - παραλήψεις.

Απεβίωσε σήμερα η 42χρονη που κτύπησε στο κεφάλι κατά την περίοδο περίθαλψης της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Τις συνθήκες περίθαλψης γυναίκας ηλικίας 42 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στις 18.01.26, διερευνά το Τμήμα μικροπαραβασεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας.

Κατά την περίθαλψη της φαίνεται ότι προσπαθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Είχε έκτοτε διασωληνωθεί και απεβίωσε την Κυριακή.

Έγινε καταγγελία από τα συγγενικά της πρόσωπα και σε συνεργασία με τον ΟΚΥΠΥ διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικο προσωπικό που την χειρίστηκε και κατά πόσο υπήρξαν αμέλεια - παραλήψεις.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

