Παράνομες ουσίες σε ηλεκτρονικά τσιγάρα

Η επιχείρηση έγινε υπό το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβριο - Δεκέμβριο με την επωνυμία «eVAPER8» για τον έλεγχο και τον εντοπισμό υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία ενδεχομένως να περιέχουν νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 23 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου 2025. Στην Κύπρο τον εθνικό συντονισμό ανέλαβε το Τμήμα Τελωνείων με τη συμμετοχή και συνδρομή της Αστυνομίας (ΥΚΑΝ και Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων, Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων), των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του κράτους.

Κατά την επιχειρησιακή περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί εντατικοί έλεγχοι στις εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες χώρες. Παράλληλα κατά την ίδια περίοδο διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 3 υποστατικά πώλησης κανναβινοειδών (CBD) στη Λευκωσία, στην Πάφο και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου στις 2, 11 και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Στη Λευκωσία, το Τελωνείο εντόπισε 85 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, από τα οποία 25 διαφορετικά δείγματα διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του κράτους για εργαστηριακό έλεγχο. Η ΥΚΑΝ κατάσχεσε 269 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβινόλη (THC), ενώ οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες εντόπισαν 20 συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) χωρίς άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία. Επιπλέον, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες κατέσχεσαν δύο συσκευασίες προϊόντων με CBD.

Στην Πάφο, το Τελωνείο κατάσχεσε 33 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, με επτά δείγματα να αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο για ανάλυση. Η ΥΚΑΝ προχώρησε στην κατάσχεση 13 συσκευασιών προϊόντων με THC, 15 προϊόντων που περιείχαν κάνναβη, καθώς και 12 χειροποίητων τσιγάρων με κάνναβη. Παράλληλα, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες κατάσχεσαν τρεις συσκευασίες προϊόντων CBD χωρίς άδεια κυκλοφορίας, ενώ οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν μία συσκευασία προϊόντος με CBD, η διάθεση του οποίου απαγορεύεται.

Στο Παραλίμνι, το Τελωνείο κατάσχεσε 75 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, με 24 δείγματα να αποστέλλονται για χημικό έλεγχο. Η ΥΚΑΝ εντόπισε 234 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή THC, ενώ οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες κατάσχεσαν δύο συσκευασίες προϊόντων CBD χωρίς σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Η έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου στα δείγματα των υγρών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που διαβιβάστηκαν για έλεγχο ανέφερε ότι σε όλα περιέχονταν απαγορευμένες ναρκωτικές ή νέες ψυχότροπες συνθετικές ουσίες, κάποιες από αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, γι' αυτό και το Τμήμα Τελωνείων προχώρησε στην κατάσχεσή τους. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν φαίνεται από τη συσκευασία των προϊόντων να έχουν προέλευση άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις χώρα παραγωγής και προέλευσης είναι η Ελλάδα.

Με βάση την εν λόγω επιχείρηση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε λιποθυμίες και απώλεια αισθήσεων μαθητών σε σχολεία το Τμήμα Τελωνείων, η ΥΚΑΝ, όπως και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εκφράζουν την ανησυχία τους και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κυκλοφορία και κατανάλωση τέτοιων προϊόντων, ιδιαίτερα από τους νέους στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «υπάρχει άμεση ανάγκη συνεργασίας και λήψης δραστικών μέτρων από τους φορείς της εκτελεστικής αλλά και της νομοθετικής εξουσίας, έτσι ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία και διάθεση τέτοιων προϊόντων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά και η χορήγηση άδειας λειτουργίας υποστατικών που διαθέτουν στο κοινό κανναβινοειδή προϊόντα».