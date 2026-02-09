Υπόθεση ναρκωτικών στη Λάρνακα: Τρίτη σύλληψη για το ένα κιλό κάνναβης

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών την Παρασκευή, στη Λάρνακα, και συγκεκριμένα ενός περίπου κιλού κάναβης, η Αστυνομία προχώρησε χθες βάσει δικαστικού εντάλματος στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 27 ετών, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σημειώνεται, ότι για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και τελούν υπό κράτηση ακόμη δύο άτομα, 22 και 23 ετών.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι δύο νεαροί είχαν συλληφθεί την Παρασκευή αφότου εντοπίστηκαν στην κατοχή του ενός νάιλον συσκευασία που περιείχε ένα κιλό περίπου κάνναβη ενώ του άλλου ζυγαριά ακρίβειας με ίχνη κάνναβης και στο αυτοκίνητό του περίπου 10 γραμμάρια κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής τους σημειώθηκαν οδικές συγκρούσεις κατά τις οποίες τραυματίστηκαν δύο μέλη της ΥΚΑΝ. Άνδρας αστυνομικός υπέστη διπλό κάταγμα στο χέρι και γυναίκα αστυνομικός υπέστη κάκωση αυχένα και μώλωπες στο χέρι. Παράλληλα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα.

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησης του για περίοδο 8 ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ