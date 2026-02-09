Συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα στην Πάφο στο πλαίσιο δράσης σε υποστατικό για πάταξης του εγκλήματος

Στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας, για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν χθες βράδυ έρευνα σε υποστατικό στην Πάφο. Εντός του υποστατικού εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 65 πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της παράνομης κατοχής επιθετικού όπλου.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των €3,000, για το οποίο δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή του.

Επίσης συνελήφθησαν άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 45, 29 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Συγκεκριμένα στην κατοχή του 45χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των €3,000, στην κατοχή του 29χρονου, χρηματικό ποσό €5,000 και στην κατοχή του 30χρονου, χρηματικό ποσό ύψους €12,810.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα έγγραφα του υποστατικού, διαπιστώθηκε ότι αυτό λειτουργούσε χωρίς άδειες λειτουργίας, πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και μετάδοσης μουσικής. Ως αποτέλεσμα ο 63χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού καταγγέλθηκε γραπτώς.