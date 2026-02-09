Τέσσερις συλλήψεις από την έφοδο της Αστυνομίας σε εστιατόριο στην Πάφο - Εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και σιδηρογροθιές

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Πάφο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου, Βύρωνα Βύρωνος. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6, στην κατοχή των παρευρισκομένων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και σιδηρογροθιές.

Όπως υπέδειξε ο κ. Βύρωνος τα άτομα που βρίσκονταν εντός του νυκτερινού κέντρου, είναι γνωστά στις Αρχές και ήταν από διάφορες επαρχίες.

Υπενθυμίζεται ότι αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, πάνοπλοι αστυνομικοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν σε κέντρο αναψυχής, όπου πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.