Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τέσσερις συλλήψεις από την έφοδο της Αστυνομίας σε εστιατόριο στην Πάφο - Εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και σιδηρογροθιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα άτομα που βρίσκονταν εντός του νυκτερινού κέντρου, είναι γνωστά στις Αρχές και ήταν από διάφορες επαρχίες, δήλωσε ο Εκρπόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Πάφο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου, Βύρωνα Βύρωνος. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6, στην κατοχή των παρευρισκομένων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και σιδηρογροθιές.

Όπως υπέδειξε ο κ. Βύρωνος τα άτομα που βρίσκονταν εντός του νυκτερινού κέντρου, είναι γνωστά στις Αρχές και ήταν από διάφορες επαρχίες.

Υπενθυμίζεται ότι αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.  Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, πάνοπλοι αστυνομικοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν σε κέντρο αναψυχής, όπου πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.

 

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα