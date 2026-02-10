Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της ΑΔΕ Πάφου για πάταξη της εγκληματικότητας

Μία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση διενήργησε η ΑΔΕ Πάφου για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων, Μιχάλη Νικολάου.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύκτας, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου (ΑΔΕ Πάφου) πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.

Κατά την επιχείρηση, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 50 τροχαίες καταγγελίες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, καθώς και μία σύλληψη για παράνομη κατοχή περιουσίας και ναρκωτικών ουσιών.

Η Αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ελέγχους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της οδικής ασφάλειας των πολιτών, καταλήγει ο κ. Νικολάου.