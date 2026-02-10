Υποχώρησε τρεις θέσεις η Κύπρος στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς του 2025

Στη θέση 49 από τις 182 κατατάσσεται η Κύπρος στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς του 2025, πέφτοντας τρεις θέσεις από το 2024.

Σύμφωνα με τον Δείκτη που δημοσίευσε την Τρίτη η Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International), η Κύπρος βαθμολογήθηκε εξάλλου με 55 μονάδες, αντί 56 που είχε λάβει πέρσι (όπου οι 100 μονάδες αντιστοιχούν σε χώρες απαλλαγμένες από τη διαφθορά και το 0 σε εξαιρετικά διεφθαρμένες χώρες).

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index) μετρά το πόσο διεφθαρμένος θεωρείται ο δημόσιος τομέας κάθε χώρας, σύμφωνα με ειδικούς και στελέχη επιχειρήσεων.

Αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τυχόν δωροδοκία, υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, χρήση δημόσιου αξιώματος από αξιωματούχους για ιδιωτικό όφελος χωρίς να υφίστανται συνέπειες, την ικανότητα των Κυβερνήσεων να περιορίζουν τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, τυχόν υπερβολική γραφειοκρατία στον δημόσιο τομέα, που μπορεί να αυξάνει τις ευκαιρίες για διαφθορά, νεποτιστικές προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση, νόμους που διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι αξιωματούχοι οφείλουν να δηλώνουν τα οικονομικά τους στοιχεία και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εξετάζει, ακόμα, τη νομική προστασία που τυγχάνουν άτομα που καταγγέλλουν περιστατικά δωροδοκίας και διαφθοράς, την κατάληψη του κράτους από περιορισμένα, ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα και την πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με τις δημόσιες υποθέσεις και τις κυβερνητικές δραστηριότητες.

Από την άλλη, ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς δεν καλύπτει τις άμεσες αντιλήψεις ή την προσωπική εμπειρία των πολιτών σχετικά με τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, τους παράγοντες που είναι δυνατόν να διευκολύνουν τη διαφθορά (δικηγόρους, λογιστές, χρηματοοικονομικούς συμβούλους κ.ά.), το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα και τυχόν άτυπες οικονομίες και αγορές.

Στην πρώτη δεκάδα με το ψηλότερο σκορ κατατάσσονται η Δανία, η Φινλανδία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ισλανδία.

Στην τελευταία δεκάδα βρίσκεται η Βόρεια Κορέα, η Συρία, η Νικαράγουα, το Σουδάν, η Ερυθραία, η Λιβύη, η Υεμένη, η Βενεζουέλα, η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν.

Στην έκθεση της Transparency International που συνοδεύει τη δημοσίευση του ανανεωμένου πίνακα, σημειώνεται ότι η παγκόσμια τάξη δοκιμάζεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και από επικίνδυνη περιφρόνηση των διεθνών κανόνων. «Οι ένοπλες συγκρούσεις και η κλιματική κρίση έχουν θανατηφόρες επιπτώσεις. Οι κοινωνίες γίνονται επίσης ολοένα και πιο πολωμένες», σημειώνει.

Προσθέτει ότι για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, ο κόσμος χρειάζεται «ηγεσίες με αρχές και ισχυρούς, ανεξάρτητους θεσμούς που λειτουργούν με ακεραιότητα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος». Ωστόσο, σημειώνει, πολύ συχνά παρατηρείται αποτυχία της χρηστής διακυβέρνησης και της υπεύθυνης, υπόλογης ηγεσίας.

Φέτος, ο παγκόσμιος μέσος όρος του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, φτάνοντας μόλις τις 42 μονάδες στις 100. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών αποτυγχάνει να διατηρήσει τη διαφθορά υπό έλεγχο: 122 από τις 182 χώρες συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω από το 50 στον δείκτη.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των χωρών με βαθμολογία άνω των 80 έχει συρρικνωθεί, από 12 πριν από δέκα χρόνια σε μόλις πέντε φέτος.

Όπως σημειώνεται, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η τάση επιδείνωσης της αντιλαμβανόμενης διαφθοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες (64 μονάδες), τον Καναδά (75) και τη Νέα Ζηλανδία (81), καθώς και σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (70), η Γαλλία (66) και η Σουηδία (80).

Πηγή: ΚΥΠΕ