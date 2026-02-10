Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (φώτο)

Τίθεται επίσημα σε λειτουργία επίσημη λειτουργία η νέα του ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στη διεύθυνση https://www.gov.cy/treasury/, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ενιαία κυβερνητική διαδικτυακή πύλη gov.cy και της ευρύτερης ψηφιακής παρουσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η νέα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία πλοήγησης και λειτουργία αναζήτησης, πλήρη συμβατότητα με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και αυξημένο επίπεδο προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας συστημάτων.

Μέσα από τη νέα δομή και οργάνωση του περιεχομένου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επισκέπτες έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στη σχετική νομοθεσία, στις ανακοινώσεις και ειδήσεις, καθώς επίσης και σε χρήσιμη πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες και σε φορείς, στο πλαίσιο της προαγωγής της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Η ένταξη της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στο gov.cy παρέχει επίσης τη δυνατότητα για πρόσβαση σε χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα του Κράτους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επαγγελματιών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Καταληκτικά, στην ανακοίνωση, σημειώνεται ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας παραμένει προσηλωμένο στη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών του υπηρεσιών, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου του και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.