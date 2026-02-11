Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελληνοκύπριος συνελήφθη για «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης» στα κατεχόμενα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Ελληνοκύπριος άνδρας συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης στην περιοχή του Γερόλακκου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την τ/κ εφημερίδα Kıbrıs, ο άνδρας με τα αρχικά Α. Π.  βρισκόταν στην περιοχή για να μαζέψει άγρια σπαράγγια (αγρέλια), όταν προσέγγισε στρατιωτική ζώνη. Κατά τον έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν 16 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» για την «παραβίαση απαγορευμένης ζώνης» και στη συνέχεια ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας», όπου κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών.

Κατά τη διαδικασία, «αστυνομικός» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2026, γύρω στις 16:00, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο όχημα του υπόπτου στην περιοχή του Γερόλακκου, «όπου διαπιστώθηκε η παραβίαση της στρατιωτικής ζώνης». Ο ίδιος ζήτησε την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Ο «εισαγγελέας» Αλί Γεγέν σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το αδίκημα της κρυφής εισόδου σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη, ζητώντας την κράτησή του μέχρι τη δίκη.

Αφού εξέτασε τα στοιχεία, ο «δικαστής» Σευκέτ Γκαζί διέταξε την κράτηση του άνδρα για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της Δικοινοτικής Επιτροπής για το Έγκλημα που μίλησαν στον «Π» με αφορμή το περιστατικό αυτό, η πάγια πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η επιβολή ολιγοήμερης ποινής, στην οποία συνυπολογίζονται και οι ημέρες της προφυλάκισης.

 

