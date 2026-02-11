Καταρτίστηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στην πρώτη του συνεδρία μετά την Εκλογική Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου και καταρτίστηκε σε Σώμα.

Στη συνεδρία πληρώθηκαν οι θέσεις του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Στις εν λόγω θέσεις ομόφωνα εκλέχθηκαν αντιστοίχως οι συνάδελφοι Φάνης Μακρίδης, Ελένη Κωνσταντίνου και Σταύρος Αντωνίου.

Ως εκ τούτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει ως ακολούθως:

Γιώργος Φράγκος, Πρόεδρος

Φάνης Μακρίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Κωνσταντίνου, Γενική Γραμματέας

Σταύρος Αντωνίου, Ταμίας

Μέλη: Δήμητρα Γεωργίου, Ιωάννα Χριστοδούλου και Στέλιος Μαραθοβουνιώτης.