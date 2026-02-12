Προύντζος: Εντός Μαρτίου θα ληφθούν αποφάσεις για Κρατική Έκθεση και ΣΟΠΑΖ

Κοντά σε αποφάσεις για την αξιοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης αλλά και της περιοχής του Σοπάζ βρίσκεται ο Δήμος Λευκωσίας. Όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στο Σοπάζ, σύμφωνα με την οποία δρομολογούνται συγκεκριμένες αναπτύξεις.

Συγκεκριμένα προκρίνεται η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή της Κρατικής Έκθεσης και δημιουργία ζώνης καινοτομίας στην περιοχή του Σοπάζ.

Σε δηλώσεις του για το θέμα ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι μετά από τέσσερις δεκαετίες συνεχούς αστικής ανάπτυξης και οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή της Έγκωμης και με πλήρη απουσία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου σε ολόκληρη τη Δυτική Λευκωσία, είναι καιρός να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση με αποφασιστικά βήματα.

Είπε επίσης ότι ο Δήμος έχει ζητήσει κονδύλι ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του υφιστάμενου χώρου της κρατικής έκθεσης, διασφαλίζοντας παράλληλα και τις δραστηριότητες των εκθετών. «Επείγει η παροχή του κονδυλίου για τις άμεσες εργασίες, προκειμένου ως μεταβατικό στάδιο χώρος της κρατικής έκθεσης να μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί κόσμο για αναψυχή αλλά και τους εκθέτες οι οποίοι έχουν άμεσες επαγγελματικές ανάγκες» σημείωσε.

Ενημέρωσε παράλληλα ότι εντός Μαρτίου αναμένεται η σύγκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας της τριμελούς Επιτροπής, την οποία συναποτελούν ο Δήμος Λευκωσίας, το ΕΒΕΛ και το κεντρικό κράτος προκειμένου να ερευνήσουν τα ευρήματα της μελέτης και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τόσο για την κρατική έκθεση όσο και για το Σοπάζ.

«Το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στην Κύπρο θα κατασκευαστεί στην κρατική έκθεση με λιγότερη του 10% περίπου δομημένου περιβάλλοντος και με χρήσεις οι οποίες να συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής», ανέφερε. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος όπως ανέφερε επιταχύνει τις εξελίξεις και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις.

Σε σχέση με τη μελέτη για το ΣΟΠΑΖ, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι συμπεριλαμβάνει και συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο ενώ σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα κίνητρα για όλες τις χρήσεις που αφορούν το Σοπάζ οι οποίες θα μπορούσαν βεβαίως να βελτιώσουν την ελκυστικότητα του ως επενδυτική ευκαιρία.

Πρόσθεσε επίσης ότι σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, προωθούνται και οι λίμνες κατακράτησης των ομβρίων υδάτων που θα βοηθήσουν και αντιπλημμυρικά την Έγκωμη, αλλά θα βοηθήσουν και για την άρδευση του μητροπολιτικού πάρκου Δυτικής Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού εξέφρασε ικανοποίηση για τη διαπίστωση ότι τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων όπως ανέφερε, δρομολογούνται προς υλοποίηση.

Υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση είναι η ολοκλήρωση και η αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων Λευκωσίας, μια διαδικασία που οριοθετείται μέσα στο 2026 για να ολοκληρωθεί το 2027.

«Εμείς κρατάμε τη μεγάλη εικόνα ότι αποτρέψαμε αυτό που δεν ήθελε η τοπική κοινωνία, ότι δρομολογήθηκαν θετικές εξελίξεις και ότι σε μια πενταετία από σήμερα με τη συνδρομή όλων η περιοχή Δυτικής Λευκωσίας μπορεί να έχει ένα δικό της μητροπολιτικό πάρκο και η περιοχή Καϊμακλίου -Σοπάζ μπορεί να έχει ένα χώρο καινοτομίας που τόσο πολύ χρειάζεται η Λευκωσία», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχει η ευκαιρία στη Λευκωσία παράλληλα να αναπτυχθούν δύο μεγάλα έργα. Αυτό το πάρκο στην περιοχή της κρατικής έκθεσης, αλλά και η ανάπτυξη στο ΣΟΠΑΖ. «Αυτό που υπολείπεται δεν είναι ακόμα ένας σχεδιασμός που θα μείνει στα χαρτιά. Από μακέτες έχουμε χορτάσει. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας συντονισμός, ούτως ώστε αυτά τα δύο έργα να αναπτυχθούν στο σωστό χρόνο και ο σωστός χρόνος είναι το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε και η Λευκωσία να αναπνεύσει, αλλά και οι Λευκωσιάτες να νιώθουν περήφανα ότι έχουν ένα πνεύμονα πρασίνου που σήμερα λείπει», πρόσθεσε.

Και ταυτόχρονα, σημείωσε ο κ. Δημητρίου, «μία ανάπτυξη που να απαντά στο γεγονός πως η Λευκωσία σήμερα των 5 πανεπιστημίων, των εκατοντάδων ερευνητών και των χιλιάδων φοιτητών μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ζυμωτήρι ανάπτυξης και καινοτομίας. Τώρα είναι η ώρα να αναπτυχθούν αυτά τα δύο έργα».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ εξέφρασε υποστήριξη για την δημιουργία ενός πράσινου χώρου σημειώνοντας την ανάγκη διαβούλευσης και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία που θα ζει άμεσα την περιοχή αυτή. «Κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια ήπια ανάπτυξη στο χώρο αυτό και συγκεκριμένα να υπάρξει ένας εκθεσιακός χώρος Αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί στην ίδια περιοχή», είπε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης έκανε λόγο για χρυσή ευκαιρία για το κράτος να λειτουργήσει προνοητικά και να αποφασίσει για το τι θέλει να δώσει στους κατοίκους της περιοχής και της Λευκωσίας ευρύτερα. Σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία προσωρινής αναβάθμισης μέχρι να αποφασιστεί ο τελικός σχεδιασμός και να ξεκινήσει η υλοποίησή του, ενώ υπογράμμισε την επιδίωξη όπως η Επιτροπή Εσωτερικών έχει ενημέρωση για το θέμα, πριν την αυτοδιάλυση της υφιστάμενης κοινοβουλευτικής σύνθεσης της Βουλής στις 2 Απριλίου.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξέφρασε την ικανοποίηση για την σύμπνοια που υπάρχει για την αξιοποίηση του χώρου στην Κρατική Έκθεση προς την κατεύθυνση του να γίνει μητροπολιτικό πάρκο καθώς και για την ολοκληρωμένη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας για την ανάπτυξη στην περιοχή του Σοπάζ. «Στεκόμαστε δίπλα από τους κατοίκους της περιοχής, θεωρούμε ότι ως πρωτεύουσα θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υγεία και στην ευημερία των πολιτών και ένα μητροπολιτικό πάρκο είναι απαραίτητο.» είπε.

Από την πλευρά της «Πρωτοβουλίας για μια ανθρώπινη Έγκωμη» ο Γιάννος Οικονόμου χαιρέτισε τα θετικά βήματα για ένα μεγάλο πράσινο αστικό πάρκο που προωθείται, εξέφρασε ωστόσο ανησυχίες για τις καθυστερήσεις καθώς και για μη ξεκάθαρες αποφάσεις όπως ανέφερε. «Οι πολίτες της Λευκωσίας χρειάζονται ένα μεγάλο αστικό πράσινο πάρκο. Ένα πνεύμονα πρασίνου για άθληση, ψυχαγωγία με όλα τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για όλους και για την ποιότητα ζωής του πολίτη». Τόνισε παράλληλα το αίτημά τους να συμμετέχουν οι πολίτες στη διαβούλευση για τη διαδικασία.

