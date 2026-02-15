Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε 40χρονο: Έκρυβε ρόπαλα, χρυσαφικά, ρολόγια, κάνναβη και μαχαίρι στο όχημα του

Γύρω στις 2.30μ.μ. χθες, μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια περιπολίας έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο.  

Το εν λόγω πρόσωπο, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών,  ενώ συνέχισε να οδηγεί αμελώς και επικίνδυνα, με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο του δρόμου να συγκρουστεί με το υπηρεσιακό όχημα και να ακινητοποιηθεί.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος, αριθμός ρολογιών, διάφορα χρυσαφικά, κλειδιά αυτοκινήτων, ένα μαχαίρι, δύο ρόπαλα, καθώς και μικρή ποσότητα κάνναβης. 

Ο οδηγός του οχήματος, ηλικίας 40 ετών, συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού, τον Κεντρικό  Αστυνομικό Σταθμό και την ΥΚΑΝ Λεμεσού.

