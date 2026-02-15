Με την παιδική παρέλαση συνεχίζονται οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις Δήμου Λεμεσού

Την τιμητική τους έχουν τα παιδιά σήμερα, Κυριακή, καθώς πραγματοποιείται η παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου Λεμεσού, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:30, από τα φώτα τροχαίας του δημόσιου κήπου, με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι της πόλης, ενώ θα προπορεύεται η παιδική ομάδα κρουστών Batukinio, η «Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας» του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, καθώς και οι μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Η καθιερωμένη εκδήλωση των Κανταδόρων έξω από το «Πέραμα» θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 και κατά τη διάρκεια της θα τραγουδούν οι κανταδόροι Γιωργαλλέτου, προς τιμή του ιδρυτή τους α. Γιώργου Γιωργαλλέτου. Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει, για την προσφορά τους, παλιούς κανταδόρους και συγκεκριμένα τον Λόλλο και Περικλή Γιωργαλλέτο.

Οι σημερινές καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού συνεχίζονται στις 20:30, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, όπου το συγκρότημα « Time Surfers Party Band», θα παρουσιάσει ένα disco party ρεπερτόριο, γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και χορό (απαραίτητη η εξασφάλιση δωρεάν εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας ticketmaster.cy).