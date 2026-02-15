Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ας μας επιτραπεί να επισημάνουμε κάποιες αντιφάσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ενοχλήθηκαν για το βίντεο της Antigoni για τη Eurovision κάποιοι επιφανείς Κύπριοι και έστειλαν μια ανακοίνωση στα ΜΜΕ κάνοντας λόγο για την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα και την ταυτότητά μας που θίγονται και ζήτησαν να αποσυρθεί το τραγούδι. Ας μας επιτραπεί να επισημάνουμε κάποιες αντιφάσεις. Τα ίδια περίπου άτομα πριν κανένα μήνα τάχθηκαν (και σωστά έκαναν) κατά των επιθέσεων στο πρόσωπο του Γιώργου Γαβριήλ για τους πίνακές του, ψέγοντας τον λαϊκισμό του κάθε Δίπλαρου σε αυτή τη χώρα. Ένα το κρατούμενο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόμα ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του Προεδρικού να μιλούν με επιχειρηματίες για εισφορές, μεταξύ άλλων, στο ταμείο της πρώτης κυρίας. Με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις προσωπικά από τον Πρόεδρο για να προωθήσουν τις επενδύσεις τους. Μάλλον αυτό το βίντεο δεν ενόχλησε καθόλου τους ανθρώπους της διανόησης και του πολιτισμού και έτσι το άφησαν κραυγαλέα ασχολίαστο. Η υποψία διαφθοράς, προφανώς, δεν προσβάλλει την αισθητική τους. 

Θουκής 

Tags

ΚΥΠΡΟΣEurovisionΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑEUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα