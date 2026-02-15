Ενοχλήθηκαν για το βίντεο της Antigoni για τη Eurovision κάποιοι επιφανείς Κύπριοι και έστειλαν μια ανακοίνωση στα ΜΜΕ κάνοντας λόγο για την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα και την ταυτότητά μας που θίγονται και ζήτησαν να αποσυρθεί το τραγούδι. Ας μας επιτραπεί να επισημάνουμε κάποιες αντιφάσεις. Τα ίδια περίπου άτομα πριν κανένα μήνα τάχθηκαν (και σωστά έκαναν) κατά των επιθέσεων στο πρόσωπο του Γιώργου Γαβριήλ για τους πίνακές του, ψέγοντας τον λαϊκισμό του κάθε Δίπλαρου σε αυτή τη χώρα. Ένα το κρατούμενο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόμα ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του Προεδρικού να μιλούν με επιχειρηματίες για εισφορές, μεταξύ άλλων, στο ταμείο της πρώτης κυρίας. Με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις προσωπικά από τον Πρόεδρο για να προωθήσουν τις επενδύσεις τους. Μάλλον αυτό το βίντεο δεν ενόχλησε καθόλου τους ανθρώπους της διανόησης και του πολιτισμού και έτσι το άφησαν κραυγαλέα ασχολίαστο. Η υποψία διαφθοράς, προφανώς, δεν προσβάλλει την αισθητική τους.

Θουκής