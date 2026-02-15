Λάρνακα: Στο κελί για 8 μέρες οι 5 από του 9 που συνελήφθησαν για όπλα και ναρκωτικά

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησης τους, παρουσιάστηκαν σήμερα πέντε, από τα εννέα πρόσωπα, που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, στη Λάρνακα. Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Πρόκειται για δύο 24χρονους, ένα 39χρονο, ένα 20χρονο και ένα 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα όπως παράνομη προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου περι Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων.

Κατά τη χθεσινή επιχείρηση της ΥΚΑΝ συνελήφθησαν επίσης άλλα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα ενόψει των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων.

Η επιχείρηση της ΥΚΑΝ, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκειά της, πέραν των εννέα συλλήψεων, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 400 γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 150 γραμμαρίων, ζυγαριές ακριβείας, δέκα κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι με σιγαστήρα, ένα στρατιωτικό πυροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 9.605 ευρώ, καθώς και τρία οχήματα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λάρνακας.