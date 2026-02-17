Τέλος στις «ορφανές» καταγγελίες από κάμερες

Σε αναμονή της αποδέσμευσης του σχετικού κονδυλίου από τη Βουλή βρίσκεται η Αστυνομία, προκειμένου να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του συστήματος Photo Radar List, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει λύση στο χρόνιο ζήτημα των ανεπίδοτων εξωδίκων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και περίπου 12.000 εξώδικα που αφορούν οχήματα με τ/κ πινακίδες και τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν. Όπως ανέφερε στον «Π» ο διευθυντής Τροχαίας Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, η Αστυνομία απέστειλε στις αρχές Φεβρουαρίου επιστολή προς τη Βουλή ζητώντας την αποδέσμευση του απαιτούμενου ποσού, ώστε να προχωρήσει άμεσα η τεχνική υλοποίηση του λογισμικού.

Πώς δημιουργήθηκε η εκκρεμότητα

Η συσσώρευση των ανεπίδοτων εξωδίκων προέκυψε μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος καμερών για έλεγχο ταχύτητας και παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάτες δεν παραλάμβαναν την ταχυδρομική ειδοποίηση, ενώ σε άλλες δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Ειδικά όσον αφορά τα τ/κ οχήματα, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα πρακτικός μηχανισμός άμεσης ταυτοποίησης και επίδοσης κατά τη διέλευση από τα οδοφράγματα. Ως αποτέλεσμα, τα πρόστιμα καταγράφονταν αλλά έμεναν στα συρτάρια. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ευριπίδου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής. «Η υποχρέωση της Αστυνομίας είναι να προβαίνει στην επίδοση των εξωδίκων και εφόσον αυτά δεν πληρωθούν, να προωθούνται στη δικαστική διαδικασία», συμπλήρωσε.

Πώς θα λειτουργεί το Photo Radar List

Το Photo Radar List είναι λογισμικό που θα συνδεθεί με τη βάση δεδομένων των παραβάσεων που καταγράφονται από τις κάμερες τροχαίας. Η βασική αλλαγή είναι ότι η επίδοση θα μπορεί να γίνεται επί τόπου, κατά τον έλεγχο.

Στα οδοφράγματα, κατά τον συνήθη έλεγχο στοιχείων οδηγού και οχήματος, θα διενεργείται ταυτόχρονα ηλεκτρονικός έλεγχος για τυχόν εκκρεμή εξώδικα. Αν εντοπιστεί οφειλή, το εξώδικο θα επιδίδεται άμεσα στον οδηγό. Σε περίπτωση μη πληρωμής, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, με δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Ανάλογος έλεγχος θα μπορεί να γίνεται και στο οδικό δίκτυο για τους ε/κ οδηγούς. Μέσω των φορητών συσκευών (tablets) που διαθέτουν τα μέλη της Τροχαίας, θα είναι δυνατή η άμεση διαπίστωση εκκρεμών προστίμων κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Στο παρόν στάδιο δεν αναμένεται η εγκατάσταση του συστήματος και στα αεροδρόμια και λιμάνια.

Νομική βάση και κόστος

Για τη νομιμότητα των πιο πάνω, παρόλο που υπήρξαν αντιδράσεις από τη Βουλή, η Αστυνομία επικαλείται γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η επίδοση εξωδίκων σε σημεία ελέγχου είναι σύννομη και δεν απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μάλιστα, η γνωμάτευση έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Το κόστος για την τεχνική υλοποίηση του Photo Radar List σύμφωνα με τον κύριο Ευριπίδου υπολογίζεται περίπου στις 150 χιλιάδες ευρώ και αφορά την ανάπτυξη και ενσωμάτωση του λογισμικού στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Αστυνομίας.

Δυσκολίες με τα ενοικιαζόμενα

«Σκόπελος» παραμένει πάντως η διαχείριση παραβάσεων που αφορούν τα ενοικιαζόμενα οχήματα, τα γνωστά ως «Ζ». Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, από την έναρξη του συστήματος φωτοεπισήμανσης, μέχρι τα μέσα του περασμένου έτους, καταγράφηκαν παραβάσεις για περίπου 18.000 τέτοια οχήματα. Από αυτές τις περιπτώσεις, μόνο για 1.400 υπήρξε υπόδειξη οδηγού, ενώ περίπου 800 εξώδικα δεν είχαν πληρωθεί. Η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στις περιπτώσεις τουριστών που έχουν ήδη αναχωρήσει από τη χώρα. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή επιστολής στην εταιρεία ενοικίασης και ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων (eTOL), ωστόσο η πλήρης ενσωμάτωση των στοιχείων στο σύστημα εξωδίκων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για όλες τις περιπτώσεις.