Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αυλαία για την πολύκροτη υπόθεση Al Jazeera: Αθωώθηκαν Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάννη

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το βίντεο το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για διερεύνηση της υπόθεσης, δεν κατατέθηκε ως τεκμήριο στην υπόθεση, και κατ´ επέκταση το περιεχόμενο του δεν λήφθηκε υπόψη για σκοπούς εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης.

Κατά πλειοψηφία (2-1) το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάννη σε σχέση με την υπόθεση πολιτογραφήσεων μετά τη δημοσιευση του βιντεο απο το Al Jazeera.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το βίντεο το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για διερεύνηση της υπόθεσης, δεν κατατέθηκε ως τεκμήριο στην υπόθεση, και κατ´ επέκταση το περιεχόμενο του δεν λήφθηκε υπόψη για σκοπούς εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι δύο πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, δεν αποδείχθηκαν, και ως εκ τούτου οι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Στην απόφαση του το Δικαστήριο αφήνει αιχμές κατά της κατηγορούσας Αρχής. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, για τους οποίους δεν έδωσε εξηγήσεις η κατηγορούσα Αρχή.

Στην πολυσέλιδη (170 σελίδες) απόφαση της πλειοψηφίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, απουσιάζουν ουσιώδεις μάρτυρες, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις από την Κατηγορούσα Αρχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για παραλήψεις από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής.

Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες, το Δικαστήριο εξήγησε αναλυτικά το σκεπτικό και τους λόγους για τους οποίους δεν αποδείχθηκαν.

Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε ο Πιττάτζης με επενδυτή, στην απόφαση σημειώνεται ότι « δεν αναφέρονται οι κατηγορούμενοι και ότι κανένα από τα πρόσωπα στην αλληλογραφία δεν κατέθεσε. Οι δηλώσεις Πιττάτζη δεν μπορούν να αποτελέσουν μαρτυρία για τους άλλους, θα έπρεπε να εντοπιστεί ανεξάρτητη μαρτυρία».

Με το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης από τον Δικαστή Νικόλα Γεωργιάδη, οι συγγενείς και φίλοι των δύο κατηγορουμένων ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Περισσότερα σε λίγο...

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα