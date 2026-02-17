Αυλαία για την πολύκροτη υπόθεση Al Jazeera: Αθωώθηκαν Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάννη

Κατά πλειοψηφία (2-1) το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάννη σε σχέση με την υπόθεση πολιτογραφήσεων μετά τη δημοσιευση του βιντεο απο το Al Jazeera.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το βίντεο το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για διερεύνηση της υπόθεσης, δεν κατατέθηκε ως τεκμήριο στην υπόθεση, και κατ´ επέκταση το περιεχόμενο του δεν λήφθηκε υπόψη για σκοπούς εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι δύο πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, δεν αποδείχθηκαν, και ως εκ τούτου οι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Στην απόφαση του το Δικαστήριο αφήνει αιχμές κατά της κατηγορούσας Αρχής. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, για τους οποίους δεν έδωσε εξηγήσεις η κατηγορούσα Αρχή.

Στην πολυσέλιδη (170 σελίδες) απόφαση της πλειοψηφίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, απουσιάζουν ουσιώδεις μάρτυρες, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις από την Κατηγορούσα Αρχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για παραλήψεις από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής.

Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες, το Δικαστήριο εξήγησε αναλυτικά το σκεπτικό και τους λόγους για τους οποίους δεν αποδείχθηκαν.

Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε ο Πιττάτζης με επενδυτή, στην απόφαση σημειώνεται ότι « δεν αναφέρονται οι κατηγορούμενοι και ότι κανένα από τα πρόσωπα στην αλληλογραφία δεν κατέθεσε. Οι δηλώσεις Πιττάτζη δεν μπορούν να αποτελέσουν μαρτυρία για τους άλλους, θα έπρεπε να εντοπιστεί ανεξάρτητη μαρτυρία».

Με το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης από τον Δικαστή Νικόλα Γεωργιάδη, οι συγγενείς και φίλοι των δύο κατηγορουμένων ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

