Στις 121.625 οι τουριστικές αφίξεις τον Ιανουάριο- Το 37% από Πολωνία και Ισραήλ

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε 121.625 σε σύγκριση με 112.100 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,5%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι αφίξεις από την Πολωνία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 18,6% (22.575) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 18,1% (21.981), οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 15,8% (19.180), οι αφίξεις από την Ελλάδα 9,6% (11.650) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,2% (7.504).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2026 ήταν για ποσοστό 60,7% των τουριστών οι διακοπές, για 22,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 16,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2025, ποσοστό 56,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 24,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 19,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Στα 170.045 τα ταξίδια

Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν στις 170.045 σε σύγκριση με 147.858 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 27,6% (46.970), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,5% (14.398) και η Πολωνία με 5,8% (9.865).