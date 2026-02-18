Αποφάσισε το Υπουργικό για τους ΣΥΟΠ: Μονιμότητα, παράταση έως τα 57 και αυξήσεις επιδομάτων

Αποφάσεις για τους ΣΥΟΠ, στοχεύοντας στην οικονομική και επαγγελματική τους μετεξέλιξη, έλαβε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Για το 2026 συνολικά 250 ΣΥΟΠ θα μπορούν, μέσα από εξετάσεις, να διεκδικήσουν κενές θέσεις και να διασφαλίσουν τη μονιμότητά τους στο στράτευμα, εφόσον διανύουν το 42ο έτος της ηλικίας τους.

Τις αποφάσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας ο οποίος δήλωσε ότι αποφασίστηκε η παράταση της υπηρεσίας των ΣΥΟΠ μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας τους αντί ως το 42ο που ίσχυε ως τώρα με την Κυβέρνηση να θεωρεί, όπως είπε, ότι με αυτή την απόφαση διασφαλίζεται η διάρκεια και η σημαντικότητα του θεσμού.

Επίσης αποφασίστηκε αύξηση του ορίου πρόσληψης, για να δικαιούται κάποιος να διεκδικήσει θέση ΣΥΟΠ από τα 27 στα 35 έτη.

Επίσης, όπως είπε ο κ. Πάλμας, εισάγεται θεσμοθέτηση αξιοκρατικής διαδικασίας εξέλιξής τους σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς υπό την προϋπόθεση των γραπτών αξιοκρατικών εξετάσεων που θα προβλέπονται για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την μονιμότητά τους και την ίδια ώρα να έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικά να ανελίσσονται μέχρι την Α8 κλίμακα και το βαθμό του αρχιλοχία.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ΣΥΟΠ οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τη μονιμότητά τους θα καθορίζεται από πριν ποιοι θα είναι αυτοί και με βάση τις κενές θέσεις.

"Για παράδειγμα για τον 2026 θα έχουν τη δυνατότητα 250 ΣΥΟΠ οι οποίοι διανύουν το 42ο έτος της ηλικίας τους μέσα από εξετάσεις να διεκδικήσουν αυτές τις 250 κενές θέσεις και να διασφαλίσουν την μονιμότητά τους στο στράτευμα", εξήγησε.

Επίσης το ΥΣ αποφάσισε την αύξηση των επιδομάτων τους από 100€ σε 150 και από 200€ σε 250 ευρώ και αυτό αφορά τις ειδικές δυνάμεις των καταδρομών, των ΟΥΚ, τα τμήματα αποναρκοθέτησης και τους νοσηλευτές της Εθνικής Φρουράς.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε επίσης ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, προκειμένου οι ΣΥΟΠ που μετεξελίσσονται να ενταχθούν στο νέο σχέδιο για να προσμετράται, για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδικών ωφελημάτων τους, η περίοδός τους που υπηρετούν ως ΣΥΟΠ.

"Σε κάθε περίπτωση όλες οι ενέργειες μας αποσκοπούν στη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης με βάση τις διαθέσιμες θέσεις ανέλιξης ώστε σε κάθε στέλεχος να έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής προόδου σύμφωνα με τις ικανότητες και τα προσόντα του", είπε.

Ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική διάσταση του ζητήματος ώστε τα μέτρα να είναι συμβατά με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και να διασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι ο θεσμός εφαρμόστηκε το 2016 με την απόφαση για μείωση της στρατιωτικής θητείας και συμπλήρωση των κενών του στρατεύματος με την υιοθέτηση του θεσμού των ΣΥΟΠ και από τότε ως σήμερα παρατηρήθηκε μια διαρροή στελεχών από τις τάξεις των ΣΥΟΠ.

"Και αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά αποφάσισε ότι η μόνη επιλογή θα ήταν ο σεβασμός στη δουλειά την οποία διεκπεραιώνουν και υλοποιούν και την ίδια ώρα η επαγγελματική και η οικονομική αναβάθμιση", ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι οι κενές θέσεις ανέρχονται σε περίπου 700.

Επίσης διαβεβαίωσε ότι αυτές οι θέσεις δεν θα λειτουργήσουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών της ΕΦ "σε καμία περίπτωση" και λήφθηκε υπόψη για να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των ήδη επαγγελματιών στελεχών και πρωτίστως των υπαξιωματικών που θα πλησιάζουν οι κλίμακες σε ό, τι αφορά τις μισθολογικούς καταστάσεις.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι το ΥΠΑΜ δεν έχει κανένα θέμα να συνδικαλίζονται οι ΣΥΟΠ και να έχουν συντεχνία και σύνδεσμο που άτυπα έχει δημιουργηθεί, όπως έχουν οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί.

"Απλώς πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι η νομοθεσία περί του στρατεύματος δεν έχει αυτή την απόλυτη δυνατότητα του συνδικαλίζεσθαι όπως γνωρίζουμε ότι συνδικαλίζονται, για παράδειγμα, οι γνωστές συνδικαλιστικές οργανώσεις η ΠΕΟ, η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ και όποιες άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν όρια του συνδικαλίζεσθαι στο στράτευμα και πολύ σωστά υπάρχουν", πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ