Αυτοί είναι οι νικητές του διαγωνισμού της «πελλόμασκας» στη Λεμεσό (φώτος)

Ξεχώρισαν οι αμφιέσεις «Φως-κωλος», «Η Μοντέρνα Καφετζού» και «Influencers» στον Χορό της Τρίτης στο Μεσαιωνικό Κάστρο

Με φαντασία, χιούμορ και σατιρική διάθεση, οι καρναβαλιστές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Πελλόμασκας έκλεψαν την παράσταση στον Χορό της Τρίτης, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2026 στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος Λεμεσού.

Στην κατηγορία Πελλόμασκας βραβεύτηκαν οι αμφιέσεις «Φως-κωλος», «Η Μοντέρνα Καφετζού» και «Influencers», ενώ έπαινοι απονεμήθηκαν στις συμμετοχές «Χωρεί με η τρύπα του βελονιού» και «Τα μυαλά που κουβαλάς». Οι ευρηματικές μεταμφιέσεις χάρισαν άφθονο γέλιο και ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά το πνεύμα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

 

