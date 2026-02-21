Τα έθιμα του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας: Χοροί, μεταμφιέσεις, μούγγρα και χαλβά στους αγρούς

Γλέντια σε σπίτια, χορούς και τραγούδια, μεταμφιέσεις, μάσκες και γαστρονομικά εδέσματα περιλαμβάνει η Κυριακή που μας έρχεται, γνωστή ως «Κυριακή της Απόκρεω» της τελευταίας και ως «Κυριακή της Τυρινής», σύμφωνα με την Άννα Τσέλεπου, μελετήτρια της παράδοσης.

Τα έθιμα του τριημέρου, είπε η κ. Τσέλεπου, είναι πολλά και πρόκειται για έθιμα που κρατάμε μέχρι σήμερα.

Σε δηλώσεις της η κ. Τσέλεπου ανέφερε πως είναι η τελευταία μέρα πριν την έναρξη της Σαρακοστής, που είναι η Καθαρά Δευτέρα.

Όπως είπε, «την Κυριακή αυτή, τη γνωστή “Κυριακή της Σήκωσης”, γίνεται μεγάλη γιορτή και περιλαμβάνει γλέντια σε σπίτια, χορούς, τραγούδια, μεταμφιέσεις (μάσκες) και γαστρονομικά εδέσματα».

Στο τραπέζι αυτό, πρόσθεσε, κυριαρχεί το ψητό κρέας, οι ραβιόλες, τα μακαρόνια του φούρνου και άφθονο κρασί. Απαραιτήτως τη μέρα αυτή για γλυκό υπάρχει το «σπιτικό κατείφι» που οι νοικοκυρές φτιάχνουν με μαεστρία.

Αμύγδαλα, κανέλα, σιρόπι. Επίσης, σύμφωνα με το έθιμο, νέα παιδιά, συνέχισε, μεταμφιέζονται τη νύχτα αυτή σε «μασκούδες», παρδαλές μεταμφιέσεις, και γυρίζουν τα φιλικά σπίτια προκαλώντας γέλια.

Οι γνωστές «πελλόμασκες», ενώ πολλά τραγούδια και πολλά «τσιαττιστά» ακούγονται το βράδυ αυτό.

Την επόμενη μέρα, την Καθαρά Δευτέρα, ξεκινά η Μεγάλη Σαρακοστή και είναι αφιερωμένη στη νηστεία. Την Καθαρά Δευτέρα, σημείωσε, όπως αναφέρει η παράδοση, «εξαφανίζονται» τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά και παίρνουν τη θέση τους τα ψαρικά και τα λαχανικά. Εξαιρετικό κυπριακό έδεσμα για τη μέρα αυτή είναι η γνωστή «μούγγρα» (τουρσί) από βραστό κουνουπίδι σε δοχεία με προζύμι χυλό.

Απαραιτήτως σιννάπι. Ζυμωτό ψωμί και χαλβάς. Επίσης τη μέρα αυτή συνήθιζαν, αλλά και συνηθίζουν, να παίρνουν τη «μούγγρα» οι άνθρωποι του τόπου μας στους αγρούς και στις ακρογιαλιές, όπου έστρωναν τραπέζια με νηστίσιμα φαγητά. Έτσι ξεκινούσε το γλέντι.

Απαραιτήτως τα μικρά παιδιά τη μέρα αυτή έπρεπε να πετάξουν χαρταετό, το γνωστό στην κυπριακή διάλεκτο «πετάσι». Η κ. Τσέλεπου ανέφερε πως η τήρηση των εθίμων θα συνεχιστεί και φέτος αυτό το τριήμερο και ευχήθηκε καλή σήκωση.