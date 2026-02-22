Η Κύπρος ζητά τη συνδρομή της Κομισιόν για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού – Σε συντονισμό κρατικές υπηρεσίες για ψεκασμούς σε κτηνοτροφικές περιοχές

Την μετάκληση της ομάδας κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν ζητήσει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να μεταβεί στην Κύπρο προς ανασκόπηση της κατάστασης που έχει προκύψει με τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν, ακόμα, ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας και την Υπηρεσία Θήρας και στη βάση αξιολόγησης κινδύνου, θα διενεργούνται σχετικοί ψεκασμοί σε συγκεκριμένη είσοδο πρόσβασης στις Κτηνοτροφικές περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και σταδιακά στις άλλες περιοχές. Οι λοιπές προσβάσεις στις περιοχές θα αποκλειστούν.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι, βάσει του νόμου, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών και αποκλεισμό της δυνατότητας πρόσβασης αδέσποτων ζώων και τρωκτικών, απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της μονάδα μέσω τροχόλουτρων στις εισόδους, απολύμανση των προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν, χρήση μέσων ατομικής προστασίας των επισκεπτών και δέουσα διαχείρισή τους μετά, καταγραφή της προέλευσης και της προηγούμενης μονάδας που επισκέφθηκαν τα οχήματα και οι επισκέπτες.

Επίσης οφείλουν να προχωρούν σε εφοδιασμό εκτροφών με ζωοτροφές από εγκεκριμένες χώρες μόνο, να διενεργούν διεξοδικό έλεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών και τεκμηρίωση αυτής, καθαρισμό και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών, συστηματική αποκομιδή της κοπριάς και απορροή των υγρών συλλογών, συστηματική επιθεώρηση, έλεγχο και επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου για ενδεχόμενη εκδήλωση ύποπτων συμπτωμάτων, και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για οποιαδήποτε υποψία εκδήλωσης ασθένειας ζώων.

Στο μεταξύ, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι από αύριο όλοι οι λειτουργοί Τύπου θα μπορούν να έχουν καθημερινή ενημέρωση στις 7 το απόγευμα στα κεντρικά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία.

Καραντίνα σε παγκύπριο επίπεδο

Σε καραντίνα τίθενται όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στις ελεύθερες περιοχές ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε ορισμένες φάρμες στα Λειβάδια και την Ορόκλινη.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων λόγω του φόβου ότι ο ιός μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου και να προσβάλει ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα εξής:

· Απαγόρευση μετακίνησης βοοειδών και αμνοεριφίων στην Κύπρο για 21 ημέρες.

· Οι σφαγές των ζώων θα διεξάγονται μόνο με ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

· Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η έξοδος προσώπων από κτηνοτροφικές μονάδες με μολυσμένα ζώα.

Συστάσεις προς τις τοπικές αρχές

Συστάσεις προς τις τοπικές αρχές για προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του, και επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου για προληπτικά μέτρα περιορισμού εξάπλωσης αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη, απέστειλε το Τμήμα Γεωργίας.

«Σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας στην περίπτωση του Δήμου Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς τις Τοπικές Αρχές, ώστε να προχωρήσουν στη λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Γεωργίας, προς ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Προστίθεται ότι «το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε σχετική επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη».

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία, δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα, ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο κάθε περιοχής. Σημειώνεται ότι σε όλες τις Τοπικές Αρχές έχουν σταλθεί προδιαγραφές κατασκευής των τροχόλουτρων το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Προστίθεται ότι, σε περίπτωση όπου σε κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν περισσότερα σημεία εισόδου, αυτά θα πρέπει να κλείσουν ούτως ώστε η είσοδος να γίνεται από τα σημεία απολύμανσης.

Το Τμήμα εκφράζει «ικανοποίηση, που μετά από τις σχετικές συστάσεις που έδωσε στο Δήμο Αραδίππου, ο τελευταίος προχωρεί σε κατασκευή τροχόλουτρων».

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ