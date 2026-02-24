Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς νερό περιοχή στη Λάρνακα - Πότε θα επανέλθει η υδροδότηση, σύμφωνα με τον ΕΟΑ

Από τον κόμβο του Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης μέχρι το ύψος της παραλίας του ΚΟΤ - Μέχρι τις 15.00 θα διαρκέσουν οι διακοπές νερού

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας ανακοίνωσε ότι τη Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα διακοπεί η παροχή νερού σε όλα τα υποστατικά εκατέρωθεν του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, από τον κόμβο του Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης μέχρι το ύψος της παραλίας του ΚΟΤ καλώντας τους καταναλωτές να διαχειριστούν με φειδώ τη χρήση νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, διευκρινίζει ότι η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

