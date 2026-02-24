Σε ισχύ οι νέοι δασμοί 10% που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ - Ποια προϊόντα αφορούν

Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί ύψους 10%, που ανακοίνωσε πως θα επιβάλλονταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί - το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπεγράφη την ίδια ημέρα - θα αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί και αυτούς που προβλέπονταν σε συμφωνίες της αμερικανικής κυβέρνησης με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ