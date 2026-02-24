Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού: Κλειστή μία λωρίδα κοντά στον Άγιο Τύχωνα

Ελεύθερος με εγγύηση ο Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψη του - Το όνομά του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο πρώην πρέσβης του ΗΒ στις ΗΠΑ και πρώην Επίτροπος ΕΕ αρνείται τις κατηγορίες

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, αφέθηκε ελεύθερος τα ξημερώματα. Το όνομα του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπστιν από την πρώτη στιγμή.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανίας δήλωσε πως «συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμπτεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση».  Η σύλληψη του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία που είχε συλληφθεί και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου πριν από μια εβδομάδα.

Ο Μάντελσον πέραν από Πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, διετέλεσε πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.    

Εξάλλου, σύμφωνα με το BBC, ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως ανέφερε η  Μητροπολιτική Αστυνομία, ώρες μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ένας 72χρονος άνδρας αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Ο Λόρδος Μάντελσον επέστρεψε στο σπίτι του στο Λονδίνο.

