Ψηφιακός πολίτης με σοβαρές επιφυλάξεις - Τι εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σοβαρές επιφυλάξεις για ζητήματα διαφάνειας και ανταγωνισμού καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για το έργο «Ψηφιακός Πολίτης». Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε μέσω Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

H Σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικήςκαι ΥΨΔ (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας), οδήγησε σε υλοποίηση του «Ψηφιακού Πολίτη» με απευθείας ανάθεση στον υφιστάμενο ανάδοχο που υλοποίησε το ελληνικό GOV.GR Wallet για το ΥΨΔ. Το Υφυπουργείο υπέγραψε σε πρώτη φάση Μνημόνιο Συνεργασίας και στη συνέχεια Σύμβαση με το ΥΨΔ χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας χρήση του Άρθρου 39(4) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που αφορά συμβάσεις μεταξύ αρχών διαφορετικών κρατών μελών. Μετά την υπογραφή του πιο πάνω Μνημονίου και της σχετικής Σύμβασης, η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε από το ΥΨΔ απευθείας στον ίδιο ιδιώτη ανάδοχο που υλοποίησε το αντίστοιχο έργο (gov.gr wallet) στην Ελλάδα, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, η Ελεγκτική, χωρίς να υπάρχει από την Υπηρεσία μας δυνατότητα ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης από την Ελληνική Δημοκρατία στο συγκεκριμένο ανάδοχο, εκφράζεται ο προβληματισμός ως προς το κατ’ πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία υπηρετεί πλήρως τις αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων αφού δεν έγιναν έγκαιρα ενέργειες για συνεργασία των δύο κρατών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, είναι απαραίτητο να τηρούνται πάντα οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της διαφάνειας. «Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την άποψη μας, η βέλτιστη πρακτική θα ήταν η επιλογή ανάθεσης της κοινής εφαρμογής σε έναν οικονομικό φορέα να είχε αποτελέσει σαφή στρατηγική απόφαση εξαρχής, με κοινό σχεδιασμό των δύο κρατών και πριν η Ελλάδα προχωρήσει σε ξεχωριστό διαγωνισμό για το εθνικό της πορτοφόλι. Με αυτόν τον τρόπο, η προκήρυξη θα αφορούσε την ανάπτυξη της εφαρμογής και για τις δύο αναθέτουσες αρχές, το ΥΨΔ και το Υφυπουργείο, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και επιπλέον διασφαλίζοντας ότι οι οικονομικοί φορείς θα γνώριζαν εξαρχής το συνολικό μέγεθος και αντικείμενο του έργου. Η Υπηρεσία μας εκφράζει την ανησυχία γενικότερα, να μην εξελιχθούν τέτοιου είδους διακρατικές συμφωνίες ως «έξυπνοι» τρόποι παράκαμψης των διαδικασιών που προβλέπονται για δημόσιες συμβάσεις», σημειώνεται στην έκθεση.

Νομικές ανησυχίες

Σε άλλο σημείο της έκθεσης υπάρχουν αναφορές για νομικές ανησυχίες. «Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σε γνωμάτευση της επεσήμανε επίσης ότι η Σύμβαση μεταξύ του Υφυπουργείου και του ΥΨΔ παρουσιάζει νομικές ανησυχίες που μπορεί να επηρεάσουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εν λόγω ανησυχίες αφορούν τη σιωπηρή αποδοχή των παραδοτέων μετά από 20 ημέρες, που σημαίνει ότι τα παραδοτέα του ΥΨΔ θεωρούνται αποδεκτά από το Υφυπουργείο αν δεν υπάρξει στο εν λόγω χρονικό διάστημα αντίρρηση, περιορίζει την ευθύνη των δύο μερών καθώς το ΥΨΔ δεν θεωρείται υπεύθυνο για προβλήματα μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, ενώ οι τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης διεκδικούνται μέσω διαδικασιών και δικαστηρίων της Ελλάδας γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος και τις δυσκολίες ελέγχου. Πέραν των πιο πάνω νομικών ανησυχιών της Νομικής Υπηρεσίας, η Σύμβαση παρουσιάζει κατά την άποψη μας ορισμένες ασάφειες εφόσον σε αυτή δεν διευκρινιζόταν ρητά αν τα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ (που εφαρμόζεται στην κάθε χώρα με διαφορετικό συντελεστή)».

Έναρξη πριν την υπογραφή

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η αναφορά για έναρξη της σύμβασης πριν από τις υπογραφές. «Παρά το γεγονός ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελλάδα υπογράφηκε τον Ιούνιο 2024 και η επίσημη Σύμβαση τον Οκτώβριο 2024, στοιχεία από την αλληλογραφία που εντοπίσαμε στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης του Υφυπουργείου δείχνουν ότι οι εργασίες για τον «Ψηφιακό Πολίτη» είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο 2024. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας, και ενισχύει την εντύπωση ότι η πορεία υλοποίησης ήταν προκαθορισμένη», αναφέρει το χαρακτηριστικό απόσπασμα στην έκθεση της ΕΥ.

Έλλειψη διαφάνειας στο κόστος

Το συνολικό κόστος της Σύμβασης ανέρχεται σε €1,7 εκατ. (€1,5 εκατ. από την Κύπρο για τη δημιουργία της εφαρμογής του Ψηφιακού Πολίτη και €200.000 από την Ελλάδα για την ενσωμάτωση ηλεκτρονικής υπογραφής και ταυτότητας στο υφιστάμενο τους ηλεκτρονικό πορτοφόλι «gov.gr wallet», όπου η Κύπρος θα παρέχει την τεχνογνωσία). Ωστόσο, για το ποσό του €1,5 εκατ. το οποίο θα καταβάλει η Κύπρος καθώς και για τις επιμέρους δραστηριότητες δεν υπήρχε εκτίμηση κόστους ή λεπτομερής κοστολόγηση κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η διαδικασία που ακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού ως προς το κόστος, καθώς για κάθε περίοδο του έργου ετοιμάζονται έγγραφα διαγωνισμού που περιγράφουν αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης και την εκτιμώμενη αξία της, ενώ μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών το Υφυπουργείο ενημερώνεται για κάθε σύμβαση που υπογράφεται και για το ποσό κατακύρωσης. Επιπλέον, υπάρχει μηχανισμός επιστροφής ποσού στην ΚΔ, εάν το συνολικό πραγματικό κόστος των συμβάσεων, είναι χαμηλότερο από το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από το Υφυπουργείο. Ωστόσο, κατά την άποψη της ΕΥ μας, η διαδικασία αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των €1,5 εκατ. συμφωνήθηκε χωρίς την εκ των προτέρων κοστολόγηση και τεκμηρίωση.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.