Υπόθεση Σύκα: Επεφύλαξε απόφαση το Δικαστήριο - Ζήτημα ερμηνείας του καταστατικού και όχι καθορισμός του ψηφοδελτίου

Ενώπιον του Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου παρουσιάστηκαν το πρωί της Τρίτης οι δύο πλευρές για εξέταση του ενδιάμεσου διατάγματος που σχετίζεται με την υπόθεση συμμετοχής του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές. Το Δικαστήριο άκουσε τις δύο πλευρές ενώ έχουν ήδη κατατεθεί οι γραπτές τους αγορεύσεις καθώς και συμπληρωματική ένορκη δήλωση της πλευράς Σύκα. Επί της ουσίας, η απόφαση έχει επιφυλαχθεί και θα δοθεί πριν το Σάββατο. Το ενδιάμεσο αίτημα, αφορά την αναστολή εξέτασης από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ της απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για μη συμμετοχή του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο. Η κυρίως αίτηση, ζητά ακύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου και θα εξεταστεί σε κατοπινό στάδιο.

Εκ μέρους του κ. Σύκα ο δικηγόρος του Χρίστος Πουργουρίδης είπε μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του κ. Σύκα στο ψηφοδέλτιο ήταν αποτέλεσμα εκλογών και δεν έχουν δικαίωμα τα συλλογικά όργανα να αλλοιώνουν αποφάσεις εκλογών, σημειώνοντας δε ότι στις 13/10/2025 το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικύρωσε με απόφασή του το ψηφοδέλτιο. Επιπλέον, εξέφρασε την αντίθεσή του με τη θέση της άλλης πλευρά η οποία θεωρεί ότι δεν υπάρχει ρητή καταστατική πρόνοια που να ρυθμίζει το ζήτημα, την οποία και χαρακτήρισε «εφεύρεση», απαντώντας ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΔΗΣΥ, η οποία «παρακολουθεί και εξετάζει τη διαγωγή των υποψηφίων».

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι δεν παρέχεται τέτοια εξουσία στο Πολιτικό Γραφείο και αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσου του Άρθρου 51 του καταστατικού, δηλαδή της Επιτροπής Δεοντολογίας και ως εκ τούτου η ενασχόληση του Πολιτικού Γραφείο είναι αντικαταστατική. Μάλιστα για ιστορικούς λόγους ανέφερε πως ουδέποτε το Πολιτικό Γραφείο ανέτρεψε απόφαση του Εκτελεστικού. Ως προς τη «θεραπεία» ανέφερε για ακόμα μια φορά ότι δεν ζητά χρηματικές αποζημιώσεις αλλά να αποτραπεί η «παρανομία» όπως τη χαρακτήρισε.

Το Δικαστήριο από τη πλευρά του ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του είναι η ερμηνεία των διαδικασιών και όχι η απόφαση. Δηλαδή εκείνο που θα εξετάσει είναι κατά πόσο τηρήθηκε σωστά το καταστατικό του κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν έχει εξουσία «να επιλέξει το ψηφοδέλτιο».

Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολιτική καθαρά απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει διαδικασία και γι’ αυτό το ζήτημα παραπέμπεται στο Ανώτατο που έχει την εξουσία για το ψηφοδέλτιο. Έθεσε δε ζήτημα, μέσω της γραπτής αγόρευσης ότι είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί το Πολιτικό Γραφείο. Η δικηγόρος του εκπροσωπεί τον Κρις Τριανταφυλλίδη, Μαρία Γιατρού, αρκέστηκε στην γραπτή αγόρευση που κατατέθηκε.