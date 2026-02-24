Έκκληση για μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό από τον Δήμαρχο Π. Χρυσοχούς

Έκκληση για μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό απευθύνει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρει πως πολλά κτηνοτροφικά υποστατικά υπάρχουν στον Δ. Πόλης Χρυσοχούς, όπως στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς όπως στο Νέο Χωριό, στην Ανδρολύκκου, Δρούσεια, και Πελαθούσα , ενώ ευχήθηκε να μην επεκταθεί και στην επαρχία Πάφου ο αφθώδης πυρετός.

Επιπρόσθετα κάλεσε όλους τους κτηνοτρόφους να προσπαθήσουν να λάβουν τα μέτρα και να εφαρμόσουν τις υποδείξεις από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες για να προστατεύσουν την περιοχή και ο καθένας την κτηνοτροφική του μονάδα. Κατέστησε επίσης σαφές πως όπου χρειαστεί ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς θα βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους της περιοχής για να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.

Ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρθηκε και στην απογευματινή σύσκεψη του ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στον Πολιτιστικό κέντρο του Δ. Πόλης Χρυσοχούς για το υδατικό θέμα ενώ θα συζητηθεί και το θέμα του αφθώδους πυρετού, κατέληξε.