Οδοφράγματα: Ο Προύντζος έθεσε εισήγηση στον διαπραγματευτή για δίοδο στο Καϊμακλί - Τι λέει ο δήμαρχος

Εισήγηση για άνοιγμα διόδου στο Καϊμακλί, θέμα που ο ίδιος συζήτησε κατά τον τελευταίο χρόνο με τον «δήμαρχο» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί, έθεσε στον διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς, Μενέλαο Μενελάου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος.

Ο κ. Προύντζος σε δήλωση στο ΚΥΠΕ διευκρίνισε ότι το άνοιγμα οδοφράγματος στη Μια Μηλιά είναι η ευχερέστερη λύση και από τεχνικής άποψης, ωστόσο εφόσον φαίνεται να υπάρχουν κωλύματα και δυσκολίες, τέθηκε στο τραπέζι εισήγηση για δίοδο στην Αγίου Ιλαρίωνος στο Καϊμακλί, για διέλευση οχημάτων.

Όπως είπε, είναι εφικτό να ανοίξει αυτή η δίοδος και να γίνουν τα απαραίτητα έργα, σημειώνοντας για ακόμη μια φορά ότι δεν αποκλίνουν από το στόχο για διάνοιξη της Μιας Μηλιάς μαζί με τη δίοδο σε Αθηένου-Πυρόϊ-Αγλαντζιά, αλλά θέτουν προς συζήτηση εναλλακτικές διεξόδους.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση με τεράστια συμφόρηση και σωρεία προβλημάτων για τους περίοικους. Εξήγησε ότι με το άνοιγμα της διόδου στο Καϊμακλί θα υπάρξει αποσυμφόρηση.

Αυτή τη στιγμή στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου λειτουργούν τρία από τα επτά κουβούκλια για τη διενέργεια ελέγχου, τα οποία δεν είναι πάντα στελεχωμένα, με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις. Ο κ. Προύντζος εξήγησε ότι η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο και λόγω των αυστηρών ελέγχων ανά όχημα ως αποτέλεσμα συμμορφώσεων για πλήρη ένταξη στη συνθήκη Σένγκεν.

