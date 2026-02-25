Δίωρη στάση εργασίας στην ΑΗΚ στις 27 Φεβρουαρίου

Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 8:00–10:00 π.μ., εξήγγειλαν για τις 27 Φεβρουαρίου οι τέσσερις συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ.

«Την ώρα που οι πολίτες αυτού του τόπου παρακολουθούν την κατάντια ανεπάρκειας ηλεκτρισμού, την συνεχόμενη αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού, τις αποκοπές των φωτοβολταϊκών στις στέγες τους και την ανεπάρκεια νερού για τις βασικές τους ανάγκες, δεδομένα που κατά την εκτίμηση μας συμβαίνουν εξ’ αιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών του κράτους, της απουσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και της αδράνειας των καθ’ ύλη αρμοδίων και η κατάσταση χειροτερεύει, το Κράτος εμφανίζεται με ακόμα ένα μύθο ότι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών θα πουλά «φθηνό ρεύμα!!!», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Γεγονότα που συστηματικά και κατά δραματικό τρόπο βραχυκυκλώνουν την ΑΗΚ και την καθιστούν αδύναμη και παθητικό θεατή στο αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρισμού και τον ορατό κίνδυνο της ολικής σβέσης. Ταυτόχρονα, σωρεία εργασιακών θεμάτων που εκκρεμούν δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού μας», προσθέτουν.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η αποφασιστικότητα του προσωπικού να αγωνιστεί για την προστασία και τη διαφύλαξη του Οργανισμού,»πεπεισμένοι ότι με τον αγώνα μας προασπίζουμε, τόσο το συμφέρον του τόπου και της οικονομίας, αλλά και των καταναλωτών».