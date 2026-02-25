Ερντογάν: Ισλάμ, κοσμικό κράτος και πάταξη της τρομοκρατίας στην ομιλία του για το Ραμαζάνι

Τη σημασία και το περιεχόμενο του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, αλλά και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας που στόχο έχουν την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος των νέων, τόνισε και επικρότησε ο Τούρκος πρόεδρος στη σημερινή του ομιλία προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, στην Άγκυρα.

Η προβολή, κατά τη διάρκειά της ομιλίας του, ενός βίντεο – αφιερώματος στις διώξεις και την αστυνομική βία που έχουν δεχτεί κυρίως πιστές μουσουλμάνες σε παλαιότερες εποχές, οπότε ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους περιφρονούταν στο δημόσιο βίο (π.χ. με την απαγόρευση θρησκευτικών συμβόλων, όπως η μαντήλα στα Πανεπιστήμια) λειτούργησε ως αφορμή για να τονίσει πως σήμερα στην Τουρκία και υπό την ηγεσία του γίνεται σεβαστό το θρησκευτικό αίσθημα όλων των πολιτών.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση που κραδαίνει την απώλεια της κοσμικότητας του κράτους, ο Πρόεδρος Ερντογάν διέτεινε εμφατικά: «Αυτοί (που κόπτονται για τον κοσμικό χαρακτήρα) είναι οι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει όταν εορτάζονται τα Χριστούγεννα και το Χάλογουιν (…) και όταν οι ανήλικοι καταναλώνουν αλκοόλ. (…) Κακοποιούν τον όρο “κοσμικός”». Κατέληξε λέγοντας πως το Ισλάμ είναι καλά ενσωματωμένο στον χαρακτήρα αυτού του κράτους και υπογράμμισε ότι στα εδάφη αυτά έχουν ζήσει όλες οι θρησκείες και πως διαχρονικά η Τουρκία έχει λειτουργήσει ως “role model” για τον τρόπο της αγαστής συμβίωσης και του σεβασμού προς διαφορετικά δόγματα και θρησκείες.

Σχετικά με την κυρίαρχη στις προτεραιότητες της προεδρικής ατζέντας πρωτοβουλία: «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που θα αποτυπωθούν σε μια συνολική αναφορά, σύντομα διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες. Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας εμφατικά στο ακροατήριό του για τις δυνατότητες που η Τουρκία έχει αναπτύξει ώστε να καταστεί περιφερειακή δύναμη: «Είμαστε ένα τόσο σπουδαίο έθνος, που έχει διαμορφώσει την Ιστορία», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr