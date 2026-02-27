Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας: 7 συλλήψεις, 91 καταγγελίες και δεκάδες παραβάσεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, οδήγηση οχήματος χωρίς άδεια, μη συμμόρφωσης σε σήμα ένστολου αστυνομικού, τροχαίων παραβάσεων, παράνομης απασχόλησης και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 234 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 274 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τρείς καταγγελίες για αδικήματα που αφορούσαν την λειτουργία υποστατικών χωρίς τις σχετικές άδειες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 91 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 47 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Προέκυψαν επίσης 4 τροχαίες υποθέσεις. Στο πλαίσιο των έλεγχων, διενεργήθηκαν 91 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκε 1 όχημα.