Τιμητική βράβευση για τη Lidl Κύπρου από το ΚΕΠΑΚΥ «Ανδρέας Σοφοκλέους» για τη διαχρονική κοινωνική της προσφορά

Τιμητική διάκριση απένειμε την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, η εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση ΚΕΠΑΚΥ «Ανδρέας Σοφοκλέους», στην ομάδα της Lidl Κύπρου, ως αναγνώριση της ουσιαστικής και σταθερής συμβολής της εταιρείας στο κοινωνικό έργο του Οργανισμού. Είναι η δεύτερη φορά που η Lidl Κύπρου λαμβάνει τη συγκεκριμένη αναγνώριση, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος και τη συνέπεια αυτής της μακροχρόνιας σχέσης.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται το πρόγραμμα «Κίτρινη Γραμμή», μια πρωτοβουλία που προσφέρει επισιτιστική στήριξη, αξιοπρέπεια και ουσιαστική ανακούφιση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Μέσα από τη συστηματική υποστήριξη του προγράμματος, η Lidl Κύπρου συμβάλλει ενεργά στην κάλυψη βασικών αναγκών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας σε δεκάδες νοικοκυριά.

Η σύμπραξη των δύο οργανισμών μετρά ήδη περισσότερα από τρία χρόνια συνεχούς προσφοράς, βασισμένης στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την ανθρωπιά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς ο ιδιωτικός τομέας και οι κοινωνικοί φορείς μπορούν να ενώσουν δυνάμεις με κοινό σκοπό τη στήριξη της κοινωνίας.

Η βράβευση επιβεβαίωσε ότι για την εταιρεία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική δέσμευση, αλλά μετουσιώνεται σε πράξη με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Η Lidl Κύπρου αποδεικνύει καθημερινά ότι η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί και οφείλει να συνυπάρχει με την κοινωνική ευαισθησία, προσφέροντας ένα πραγματικό «χέρι βοηθείας» σε όσους το έχουν ανάγκη.

