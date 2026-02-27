Σε «ανοικτό πόλεμο» το Πακιστάν με το Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 130 νεκροί Ταλιμπάν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Τιμητική βράβευση για τη Lidl Κύπρου από το ΚΕΠΑΚΥ «Ανδρέας Σοφοκλέους» για τη διαχρονική κοινωνική της προσφορά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η Lidl Κύπρου τιμήθηκε για δεύτερη φορά για τη διαχρονική της στήριξη στο πρόγραμμα «Κίτρινη Γραμμή», επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη δέσμευσή της για μια πιο δίκαιη κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Τιμητική διάκριση απένειμε την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, η εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση ΚΕΠΑΚΥ «Ανδρέας Σοφοκλέους», στην ομάδα της Lidl Κύπρου, ως αναγνώριση της ουσιαστικής και σταθερής συμβολής της εταιρείας στο κοινωνικό έργο του Οργανισμού. Είναι η δεύτερη φορά που η Lidl Κύπρου λαμβάνει τη συγκεκριμένη αναγνώριση, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος και τη συνέπεια αυτής της μακροχρόνιας σχέσης.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται το πρόγραμμα «Κίτρινη Γραμμή», μια πρωτοβουλία που προσφέρει επισιτιστική στήριξη, αξιοπρέπεια και ουσιαστική ανακούφιση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Μέσα από τη συστηματική υποστήριξη του προγράμματος, η Lidl Κύπρου συμβάλλει ενεργά στην κάλυψη βασικών αναγκών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας σε δεκάδες νοικοκυριά.

Η σύμπραξη των δύο οργανισμών μετρά ήδη περισσότερα από τρία χρόνια συνεχούς προσφοράς, βασισμένης στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την ανθρωπιά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς ο ιδιωτικός τομέας και οι κοινωνικοί φορείς μπορούν να ενώσουν δυνάμεις με κοινό σκοπό τη στήριξη της κοινωνίας.

Η βράβευση επιβεβαίωσε ότι για την εταιρεία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική δέσμευση, αλλά μετουσιώνεται σε πράξη με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Η Lidl Κύπρου αποδεικνύει καθημερινά ότι η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί και οφείλει να συνυπάρχει με την κοινωνική ευαισθησία, προσφέροντας ένα πραγματικό «χέρι βοηθείας» σε όσους το έχουν ανάγκη.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:
corporate.lidl.com.cy
team.lidl.com.cy
lidlfoodacademy.com.cy
facebook.com/lidlcy                     
instagram.com/lidl_cyprus  
youtube.com/lidlcyprus
linkedin.com/company/lidl-cyprus

Tags

Lidl

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα