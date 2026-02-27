Σε «ανοικτό πόλεμο» το Πακιστάν με το Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 130 νεκροί Ταλιμπάν

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό το πρώτο τ/κ «φιλέτο»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τα τουρκοκυπριακά «φιλέτα» δικαιούνται να τα διεκδικήσουν μόνο πρόσφυγες, ή εταιρείες όπου την πλειοψηφία των μετοχών έχουν πρόσφυγες

Ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση κάνει σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, όσον αφορά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Αναμένεται να ανακοινωθεί ο πρώτος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τουρκοκυπριακού τεμαχίου γης – «φιλέτου» υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας, που βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού.

Τη μίσθωση του ακινήτου μπορούν να διεκδικήσουν αποκλειστικά πρόσφυγες, και θα κατακυρωθεί σε αυτόν που θα προσφέρει το υψηλότερο ενοίκιο. 

Ειδικότερα, ο πρώτος πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά το τουρκοκυπριακό τεμάχιο αρ. 189, με αριθμό εγγραφής 1/48537, Φ/Σ 54/570604, το οποίο βρίσκεται στην Ενορία Αγίου Ιωάννη, στο κέντρο της Λεμεσού.

Η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει σήμερα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23/12/2025, για τα τουρκοκυπριακά ακίνητα που εμπίπτουν σε περιοχές «Ειδικής Διαχείρισης».

Οι περιοχές «Ειδικής Διαχείρισης» επιλέχθηκαν με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια σε συνεργασία με την Πολεοδομία και το Κτηματολόγιο, τα οποία βασίζονται σε πολεοδομικά, οικονομικά/εμπορικά ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. Οι πρώτες περιοχές «Ειδικής Διαχείρισης» περιλαμβάνουν την περιοχή Μακένζυ και την οδό Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα — αμφότερες παραθαλάσσιες — την εντός των τειχών Λευκωσία, καθώς και άλλα μεμονωμένα «φιλέτα».

Με δημόσιους διαγωνισμούς 

 Η παραχώρηση περιουσιών υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας σε πρόσφυγες, μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών, αποτελεί καινοτομία στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η πλειοδοτική διαδικασία, η οποία αντικαθιστά τις υποκειμενικές αποφάσεις με έναν δημόσιο διαγωνισμό, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης τους.

Ο Κηδεμόνας των περιουσιών αυτών, δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών, υποχρεούται να αποδεχθεί την προσφορά με το υψηλότερο μίσθωμα, νοουμένου ότι αυτή πληροί όλους τους όρους του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς θα έχουν: 

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πρόσφυγες. 

Νομικά πρόσωπα, όπου την πλειοψηφία των μετοχών έχουν πρόσφυγες. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο, περιορίζεται σε προπαρασκευασμένες οικοδομές (λυόμενου τύπου).

Διαγωνισμοί για άλλα δυο ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δρομολογούνται ακόμη δύο πλειοδοτικοί διαγωνισμοί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, οι οποίοι αφορούν την ενοικίαση ενός τουρκοκυπριακού «φιλέτου» στην περιοχή Μακένζυ και ενός κτηρίου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

