Βρετανικές Βάσεις μετά τα drones - Διαβεβαιώσεις για χαμηλή απειλή στην Ανατολική Κύπρο

Συναγερμός και ανησυχία επικρατούν στη περιοχή τη Βάσης RAF Ακρωτηρίου και του αεροδρομίου της Πάφου που αφορούν επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις Βρετανικές Βάσεις να σπεύδουν να καθησυχάσουν τους κατοίκους και το προσωπικό τους.

Σε γραπτό μήνυμα του Στρατιωτικού Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων επισημαίνεται ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η εκτίμηση είναι πως η απειλή για την ανατολική Κύπρο παραμένει χαμηλή. Τονίζεται παράλληλα ότι στην περιοχή υπάρχουν ήδη ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες, ενώ έχει αυξηθεί το επίπεδο προστασίας τόσο για τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων όσο και για τις τοπικές κοινότητες και το προσωπικό.

Ως προληπτικό μέτρο πραγματοποιήθηκε το πρωί προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού από τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι η ενδεχόμενη απειλή αφορά τη στρατιωτική εγκατάσταση και όχι το Χωριό Ακρωτηρίου.

Παρά ταύτα, όσοι κάτοικοι του χωριού επιθυμούν να αποχωρήσουν θα τύχουν υποστήριξης από τις Βρετανικές Βάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν άμεσα ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με πρόνοια για προσωρινές λύσεις στέγασης για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, όπως η Επισκοπή, η Δεκέλεια και ο Άγιος Νικόλαος, διευκρινίζεται ότι οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε σχέδια απαγόρευσης μετακινήσεων για στρατιωτικό προσωπικό ή τοπικούς κατοίκους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διασπορά πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί εκκένωσης όλων των Βρετανικών Βάσεων στο νησί, με τη διοίκηση να χαρακτηρίζει κατηγορηματικά αναληθείς τους σχετικούς ισχυρισμούς και να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.

Οι Βρετανικές Βάσεις δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεσμεύονται να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα, καλώντας παράλληλα τους τοπικούς φορείς να μεταφέρουν μήνυμα ψυχραιμίας και υπευθυνότητας στις κοινότητες.