Τι έδειξε η νεκροτομή για τον 66χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Από ρήξη πνευμόνων και θωρακικής αορτής ο θάνατος του 66χρονου Κυριάκου Κυριάκου

Διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 66χρονου Κυριάκου Κυριάκου, στη Λεμεσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατος του 66χρονου επήλθε συνεπεία ρήξης πνευμόνων και θωρακικής αορτής, καθώς και πολλαπλών κακώσεων σώματος, οι οποίες αποδίδονται στην τροχαία σύγκρουση.

Οι εξετάσεις για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.

 

