Συγκλονίζει το νέο θανατηφόρο με θύμα 66χρονο - Στη δημοσιότητα το όνομα του

Νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στον δρόμο Λεμεσού - Πλατρών παρά την Άλασσα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, νεκρός είναι ο Κυριάκος Κυριάκου, 66 ετών, ο οποίος κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι Αρχές, συγκρούστηκε με το όχημα του, με μοτοσυκλετιστή.

Το δυστύχημα, συνέβη λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι στον δρόμο Λεμεσού - Πλατρών παρά την Άλασσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο προσώπων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εξέλθει από έξοδο πλησίον πρατηρίου καυσίμων παρά την περιοχή της Άλασσας, ανέκοψε την πορεία διερχόμενου μοτοσυκλετιστή, που είχε βόρεια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση οχήματος και μοτοσυκλέτας.