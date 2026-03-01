Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συγκλονίζει το νέο θανατηφόρο με θύμα 66χρονο - Στη δημοσιότητα το όνομα του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στον δρόμο Λεμεσού - Πλατρών παρά την Άλασσα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, νεκρός είναι ο Κυριάκος Κυριάκου, 66 ετών, ο οποίος κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι Αρχές, συγκρούστηκε με το όχημα του, με μοτοσυκλετιστή.

Το δυστύχημα, συνέβη λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι στον δρόμο Λεμεσού - Πλατρών παρά την Άλασσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο προσώπων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εξέλθει από έξοδο πλησίον πρατηρίου καυσίμων παρά την περιοχή της Άλασσας, ανέκοψε την πορεία διερχόμενου μοτοσυκλετιστή, που είχε βόρεια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση οχήματος και μοτοσυκλέτας.

 

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΘανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα