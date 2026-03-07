ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιτήδειοι καλούν πολίτες ως «λειτουργοί της Revolut» και αδειάζουν λογαριασμούς - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό σε σχέση με απάτη, κατά την οποία δράστες πραγματοποιούν τηλεφωνικές βιντεοκλήσεις σε πολίτες και παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί διαδικτυακής τράπεζας, με στόχο την κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας έλαβε αριθμό καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με την απάτη.

Οι δράστες πραγματοποιούν κλήσεις μέσω εφαρμογών επικοινωνίας και παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί του γνωστού διαδικτυακού τραπεζικού ιδρύματος Revolut.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να λαμβάνει τα πιο κάτω μέτρα προστασίας:

Να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιες κλήσεις και στις οδηγίες που δίνονται από τους δράστες.

Να μην αποκαλύπτει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς μιας χρήσης, PIN, στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία ταυτότητας ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Να επαληθεύει την ταυτότητα των ατόμων που επικοινωνούν, μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτες έχουν δηλώσει στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας κλήσης, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των στοιχείων και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων τους.