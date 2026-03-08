Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπ. Εξωτερικών: Συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί μέσω ναυλωμένων πτήσεων, λόγω του πολέμου στο Ιράν

Συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω ναυλωμένων πτήσεων που οργανώθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών για ασφαλή επιστροφή πολιτών εν μέσω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το βράδυ του Σαββάτου αφίχθηκε στο νησί η έκτη κατά σειρά ναυλωμένη πτήση επαναπατρισμού, μεταφέροντας πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στα ΗΑΕ. Με την άφιξη της συγκεκριμένης πτήσης, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που επέστρεψαν στην Κύπρο ανέρχεται πλέον στους 950.

