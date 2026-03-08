Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΕΞ στον Guardian: Από το Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξη του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ξεκαθάρισε ότι η ΚΔ δεν είναι στόχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος αποκάλυψε ότι τα drone με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. 

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», δήλωσε ο υπουργός στον Guardian επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drone.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί... πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι βρετανικές βάσεις και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν ο στόχος ύστερα από την έναρξη της επίθεσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ μια ευρωπαϊκή αρμάδα και μέσα αεράμυνας έχουν σπεύσει στο κράτος μέλος της ΕΕ σχηματίζοντας έναν πρωτοφανές κλοιό ασφαλείας. Καθοριστική είναι η συμβολή της Ελλάδας η οποία έστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και τέσσερα F-16, ενώ πολεμικά πλοία στέλνουν Γαλλία και Ιταλία. Παράλληλα η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής F-16 στα Κατεχόμενα σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η βάση της RAF στο Ακρωτήρι είναι η κύρια προωθημένη βάση του Ηνωμένου Βασιλείου για υπερπόντιες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και θεωρείται ευρέως ως το σημαντικότερο κομμάτι εδάφους που διατήρησε η Βρετανία το 1960, όταν διατήρησε το 3% της έκτασης του νησιού με αντάλλαγμα την ανεξαρτησία της.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΚΥΠΡΟΣΙΡΑΝΛΙΒΑΝΟΣΠΟΛΕΜΟΣΥΠΕΞΚυπριακό ΥΠΕΞΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

