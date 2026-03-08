Βρετανικές Βάσεις: Το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» του Ηνωμένου Βασιλείου - Το drone που έπληξε την ουδετερότητα της Κύπρου

Στις 12.03 λεπτά της 2ας Μαρτίου 2026, ένα drone τύπου Shahed έπληξε υπόστεγο στη Βάση RAF Ακρωτηρίου, στη δυτική ακτή του νησιού, σηματοδοτώντας την πρώτη από πέντε απόπειρες επιθέσεων εκείνη την ημέρα κατά των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Το drone Shahed, που εκτοξεύθηκε από τον νότιο Λίβανο, ήταν η μόνη απόπειρα που έφτασε στον στόχο της. Όπως δήλωσε στον «Π» ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, «διέφυγε της ανίχνευσης των ραντάρ λόγω του χαμηλού ύψους και της χαμηλής ταχύτητάς του» και προσέκρουσε σε υπόστεγο που, σύμφωνα με πληροφορίες, φιλοξενούσε αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2, αφήνοντας μια τρύπα ενός μέτρου.

Σύμφωνα με πηγές του «Π», την ίδια ημέρα εκτοξεύθηκαν ακόμη δύο drones από τον νότιο Λίβανο προς την κατεύθυνση των Βάσεων. Δύο μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ένα Eurofighter Typhoon, απογειώθηκαν από το RAF Ακρωτηρίου σε απάντηση. Επέστρεψαν αναφέροντας ότι τα drones είχαν πέσει στη θάλασσα.

Επίσης τη Δευτέρα, δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εντοπίστηκαν από ραντάρ σε μεγάλη απόσταση, πετώντας σε υψηλό ύψος. Πιστεύεται ότι κατευθύνονταν προς τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, μέχρι που σε κάποιο σημείο εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ, πιθανότατα αλλάζοντας πορεία προς άλλον στόχο στην περιοχή.

Συναγερμός

Οι πέντε απόπειρες κατά των Βρετανικών Βάσεων -εκ των οποίων μία επιτυχής- αποτέλεσαν την πρώτη άμεση αεροπορική επίθεση στις Βάσεις από κρατικό δρώντα ή από πληρεξούσιο του.

Το γεγονός ότι το drone Shahed έφτασε στο Ακρωτήρι χωρίς να εντοπιστεί προκάλεσε επίσης ανησυχία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερες περιπολίες μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο, καθώς αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού των μικρών, σχετικά φθηνών αλλά αποτελεσματικών ιρανικής κατασκευής drones κατά τη διάρκεια της πτήσης τους.

Η επίθεση οδήγησε στη μερική εκκένωση του χωριού Ακρωτήρι και στο κλείσιμο των κοντινών σχολείων. Όπως δήλωσε ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Κυριάκος Κούρος στα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης την Τετάρτη, οι κάτοικοι φοβήθηκαν και πανικοβλήθηκαν. Υποστήριξε ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει τις Βάσεις από το υπόλοιπο νησί, καθώς 11.000 άνθρωποι ζουν στις μη στρατιωτικές περιοχές των Βάσεων. Ταυτόχρονα, το 5% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι Βρετανοί, σημείωσε ο κ. Κούρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει περισσότερα για την προστασία όχι μόνο των Βάσεων αλλά και του νησιού. Η έντονη αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας προκάλεσε την επίσκεψη στη χώρα του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, αλλά και του αρχηγού της Mi6.

Η Κύπρος ζητά συντονισμό και προστασία

Το περιστατικό ανέδειξε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των Βρετανικών στρατιωτικών Βάσεων στους κατοίκους του νησιού - πέρα από το βαθύτερο νομικό ζήτημα της «περιορισμένης αποαποικιοποίησης».

«Γι' αυτό είμαστε πολύ κατηγορηματικοί: Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή τη σύγκρουση. Γι' αυτό θέλουμε συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση ώστε να μην λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και τη ζωή των πολιτών μας», δήλωσε ο Κούρος στο Sky News.

Drones που εκτοξεύονται από το Ιράν θα χρειάζονταν πέντε έως έξι ώρες για να φτάσουν στο νησί, ενώ από τον νότιο Λίβανο περίπου μιάμιση ώρα. Ωστόσο, πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν -ανάλογα με τον τύπο, την ταχύτητα και την τροχιά- θα μπορούσαν να φτάσουν σε περίπου 10-15 λεπτά.

Η κυπριακή κυβέρνηση έσπευσε να τονίσει ότι δεν έχει κανέναν ρόλο στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Παράλληλα κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για την προστασία όχι μόνο των Βάσεων αλλά και των ανθρώπων που ζουν σε αυτές από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Κύπριοι αξιωματούχοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς Βρετανούς ομολόγους τους, σημειώνοντας ότι η απειλή επίθεσης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα από τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι.

Ενίσχυση της άμυνας

Έκτοτε, τόσο τα κυπριακά όσο και τα βρετανικά ραντάρ εντοπίζουν πλήθος αγνώστων εναέριων αντικειμένων διαφορετικού μεγέθους και σε διαφορετικές αποστάσεις, με αποτέλεσμα τους πολλούς ψευδείς συναγερμούς που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Ακρωτηρίου, καθώς οι βρετανικές αρχές εύλογα επιλέγουν να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή.

Η Κύπρος διαθέτει το ισραηλινής κατασκευής ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας Barak MX, του οποίου το ραντάρ φτάνει τα 350 χιλιόμετρα. Το σύστημα μπορεί να αναχαιτίζει στόχους -από χαμηλά ιπτάμενα drones μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου ύψους- σε απόσταση έως 150 χιλιομέτρων.

Για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού, η Ελλάδα έστειλε δύο φρεγάτες, την «Κίμων» και την «Ψαρά», εξοπλισμένες με το σύστημα αντι-drone Centaur, καθώς και τέσσερα μαχητικά F-16 που σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Η Γαλλία έστειλε τη φρεγάτα Languedoc με πολλαπλές επιχειρησιακές δυνατότητες, ενώ στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, δόθηκε εντολή να κατευθυνθεί προς την Κύπρο από τη Βαλτική, συνοδευόμενο από την ισπανική φρεγάτα Cristobal Colon και μια ολλανδική φρεγάτα - η τελευταία υπόκειται στην έγκριση του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Η Ιταλία συμφώνησε επίσης να αποστείλει φρεγάτα στην Κύπρο, ενώ η Γερμανία προς το παρόν δεν συμμετέχει, παραμένει όμως στη διάθεση της Κύπρου.

Επιπλέον των δικών του συστημάτων αεράμυνας και των μαχητικών Typhoon και F-35 που σταθμεύουν στο RAF Ακρωτηρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να αποστείλει δύο ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και το υπερσύγχρονο αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα.

«Ομπρέλα» προστασίας

Το νησί φαίνεται να βρίσκεται υπό μια προστατευτική ομπρέλα από βρετανικές και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αυτής της ασταθούς και απρόβλεπτης περιόδου, καθώς το Ιράν επιχειρεί να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους - ακόμη και για όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση.

Οι ηγέτες της Ιταλίας και της Γαλλίας -Τζόρτζια Μελόνι και Εμανουέλ Μακρόν- επαναβεβαίωσαν την Πέμπτη τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια της Κύπρου, ενώ ο Μακρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, την Κύπρο και τον Λίβανο.

Πόλεμος με το Ιράν «τεράστιο λάθος»

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι «τεράστιο λάθος». Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης να στείλει φρεγάτα στην Κύπρο, δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα με την οποία λέμε 'όχι στον πόλεμο στο Ιράν', στεκόμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

Πηγές με γνώση στρατιωτικών και επιχειρησιακών θεμάτων δήλωσαν στο ΚΥΠΕ ότι όλα τα πολυεθνικά μέσα βρίσκονται σε συντονισμό και επικοινωνία. Παρέχουν ασφάλεια και υποστήριξη ως προληπτικό μέτρο για την Κύπρο και τις υποδομές της, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλουν και στην εκκένωση ξένων πολιτών από την περιοχή εάν χρειαστεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Προοπτική ΝΑΤΟ

«Το γεγονός ότι αυτές οι χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ μας βοηθά, γιατί η γλώσσα επικοινωνίας είναι κοινή και αποκτούμε επίσης εμπειρία. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση στην Πάφο για τους κανόνες εμπλοκής», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι υπάρχει επικοινωνία με τις ΗΠΑ από την αρχή. Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι πλέον υπάρχει Κύπριος αξιωματικός στις Βάσεις και όταν ηχούν οι σειρήνες υπάρχει πλήρης συντονισμός για τα επόμενα βήματα.

Όσον αφορά το μέλλον, όταν ρωτήθηκε αν η Κύπρος θα συζητήσει το ζήτημα των Βάσεων μετά το τέλος της σύγκρουσης, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι δεν αποκλείει τίποτα. Κατέστησε επίσης σαφή την πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι φάνηκε να θεωρεί τις συνθήκες ευνοϊκές την επόμενη ημέρα, όταν δήλωσε σε ζωντανή συνέντευξη στο BBC ότι η ασφάλεια των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο είναι σημαντική όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την περιοχή. «Φυσικά συνεργαζόμαστε στενά με τους συμμάχους μας, επειδή η Κύπρος είναι χώρα του ΝΑΤΟ», σημείωσε λανθασμένα.

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή

Η τελευταία φορά που οι Βρετανικές Βάσεις δέχθηκαν επίθεση ήταν στις 3 Αυγούστου 1986 από φιλολιβυκή ομάδα που εκτόξευσε όλμους, χειροβομβίδες και πυρά πολυβόλων από την περίμετρο του RAF Ακρωτηρίου, τραυματίζοντας τρία άτομα. Μια ομάδα που αυτοαποκαλούνταν «Ενοποιημένη Νασερική Οργάνωση» ανέλαβε την ευθύνη, επικαλούμενη τον ρόλο του Ακρωτηρίου στην αμερικανική επίθεση κατά της Λιβύης και στην απόπειρα δολοφονίας του τότε Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ αλ-Καντάφι στις 15 Απριλίου 1986. Η ομάδα κατηγόρησε επίσης ότι το Ακρωτήρι χρησιμοποιήθηκε για την παροχή πληροφοριών που βοήθησαν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη να πλήξουν τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στην Τύνιδα τον Οκτώβριο του 1985, καθώς και ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εισβολή στην Αίγυπτο κατά την κρίση του Σουέζ το 1956.

Οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο λειτουργούν επί δεκαετίες ως το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή, χρησιμοποιούμενες για επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο -συμπεριλαμβανομένων αποστολών αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών- καθώς και για συλλογή πληροφοριών, λειτουργώντας ως «μάτια και αφτιά» των δυτικών δυνάμεων.

Τα διπλωματικά τηλεγραφήματα του WikiLeaks το 2010 μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψαν την πολιτική και επιχειρησιακή σημασία του RAF Ακρωτηρίου για τις δύο χώρες. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφραζε ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή του σε πτήσεις «extraordinary rendition» της CIA που περνούσαν από το Ακρωτήρι, οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις βρετανικές ανησυχίες «ενοχλητικές», σημειώνοντας ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στην αεροπορική βάση θα «παρεμπόδιζε, αν όχι θα εμπόδιζε πλήρως» ζωτικές προσπάθειες αντιτρομοκρατίας. Τα διαρρεύσαντα τηλεγραφήματα αποκάλυψαν επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούσε πως η υπερευαισθησία της Κύπρου σχετικά με τη χρήση των Βάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τη Λευκωσία να «κλείσει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ανά πάσα στιγμή». Ένας ανώτερος αξιωματούχος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «έχει απόλυτη ανάγκη» τις Βάσεις για τις δικές της επιχειρήσεις και τη συλλογή πληροφοριών, αλλά παραμένει δεσμευμένη να τις διατηρεί διαθέσιμες και για τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Οι αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν το 2013 ανέδειξαν επίσης την αξία των Βρετανικών Βάσεων και των διατηρούμενων εγκαταστάσεων στο νησί για σκοπούς πληροφοριών και επιτήρησης, καθώς φιλοξενούν «ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ».