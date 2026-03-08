Κ. Κουμής: «Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας ασφαλής προορισμός και η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται απρόσκοπτα»

Με σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής προορισμός και ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοποτα , τοποθετήθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ο οποίος παρέστη στην διοργάνωση του TUI Cyprus Marathon στην Κάτω Πάφο σήμερα Κυριακή.

Ο κ. Κουμής τόνισε, «είμαστε εδώ και το κύριο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και να τονίσουμε, είναι ότι η τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας συνεχίζεται απρόσκοπτα στους δρόμους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του μαραθωνίου».

Πρόσθεσε πως έχουν συμμετάσχει πέραν των 2.500 προσώπων που έχουν αφιχθεί αυτές τις μέρες από το εξωτερικό, σημειώνοντας πως αυτό από μόνο του, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η Κύπρος, είπε ο κ. Κουμής, «ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας ασφαλής προορισμός και με αυτό το δεδομένο πρέπει να συνεχίζουμε».

Αναφερόμενος στην πορεία της τουριστικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις σε σχέση με την πορεία της τουριστικής χρονιάς», είπε, προσθέτοντας πως το έχει αναφέρει επανειλημμένα. Συνεχίζοντας ανέφερε πως βρισκόμαστε μόλις στην έβδομη ημέρα μιας νέας σύρραξης που δεν αφορά την Κύπρο. Η Κύπρος είπε, «δεν ήταν ποτέ μέρος αυτής της εξίσωσης.

Ο ρόλος μας είναι πολύ διαφορετικός και πολύ υποστηρικτικός προκειμένου να επικρατήσει ειρήνη». Παράλληλα, ο κ. Κουμής παραδέχθηκε ότι ήδη παρατηρούνται κάποιες επιπτώσεις στον τουρισμό τις τελευταίες ημέρες. «Να αναφέρω ότι έχει ήδη επηρεαστεί ο τουρισμός τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Έχουμε απώλειες αφίξεων, όλες αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν έχουν καταγραφεί απώλειες αφίξεων, έχουν καταγραφεί κάποιες ακυρώσεις και επικρατεί επίσης ένα φαινόμενο επιβράδυνσης κρατήσεων για ολόκληρη την τουριστική περίοδο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, «ουσιαστικά επηρεάζονται πιο έντονα οι μήνες οι αμέσως επόμενοι και πλέον είμαστε εξαρτώμενοι από την πορεία των γεγονότων αλλά και την κλιμάκωση της διένεξης». Ερωτηθείς εάν υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις, ο κ. Κουμής απάντησε ότι «οι ακυρώσεις που καταγράφηκαν αφορούν κυρίως αυτή την περίοδο και όπως ήδη είπε, παρατηρείται το φαινόμενο επιβράδυνσης κρατήσεων».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι η παρουσία του στον μαραθώνιο έχει ιδιαίτερη σημασία. «Εμείς είμαστε εδώ και πρώτα από όλα για να τιμήσουμε το TUI Cyprus Marathon», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έναν μαραθώνιο «ο οποίος εδώ και κάποια χρόνια είναι στο καλεντάρι του μαραθωνίου της χώρας μας». Όπως ανέφερε, από φέτος στη διοργάνωση συμμετέχει ως διοργανωτής και «ο τουριστικός κολοσσός που ονομάζεται TUI Group».

Εξάλλου σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή του TUI Cyprus Marathon η διοργάνωση αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα του νησιού και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δ. Πάφου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο (21χλμ.) και τον Αγώνα 10 χιλιομέτρων την Κυριακή, ενώ οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου με το ιδιαίτερα δημοφιλές 5km Sunset Run, το οποίο προσέλκυσε εταιρικές ομάδες αλλά και εκατοντάδες ντόπιους δρομείς που απόλυασαν μια ξεχωριστή εμπειρία τρεξίματος με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα της Πάφου.