Δεύτερο πολεμικό πλοίο στέλνει στην Κύπρο η Βρετανία - Το αποβατικό RFA Lyme Bay τίθεται σε ετοιμότητα

Η Βρετανία αναμένεται να στείλει το RFA Lyme Bay «για θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Δεύτερο πλοίο του βασιλικού Πολεμικου Ναυτικού θα αποστείλει η Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στην περιοχή εν μέσω της αυξανόμενης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το RFA Lyme Bay, πλοίο υποστήριξης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πλωτή βάση επιχειρήσεων, αλλά και ως πλοίο υγειονομικής βοήθειας. Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο 'Αμυνας, ήδη προετοιμάζεται ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε πιθανές επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών από την περιοχή, εφόσον απαιτηθεί.

Το RFA Lyme Bay είναι πολεμικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων. Έχει μήκος περίπου 176 μέτρα, με δυνατότητα μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού, οχημάτων, ελικοπτέρων και σημαντικού όγκου εξοπλισμού. Παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει ιατρικές επιχειρήσεις, φιλοξενώντας κινητές ιατρικές εγκαταστάσεις.

Η αποστολή του αναμένεται να επικεντρωθεί στην παροχή υλικοτεχνικής και ιατρικής υποστήριξης σε βρετανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων για πιθανή απομάκρυνση πολιτών από εμπόλεμες ζώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

