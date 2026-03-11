Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναστέλλονται από 23 Μαρτίου τα δρομολόγια του Pame Express - «Πονοκέφαλος» η έλλειψη οδηγών

Αναστολή της λειτουργίας της υπηρεσίας Pame Express από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε η Cyprus Public Transport την Τετάρτη, επικαλούμενη έλλειψη οδηγών, ενώ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσης και επαναφορά της υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι η συνεχής έλλειψη διαθέσιμων οδηγών την υποχρεώνει να προχωρήσει στην αναστολή της υπηρεσίας, παρά τις ενέργειες που, όπως σημειώνει, έγιναν για να αποφευχθεί η εξέλιξη αυτή.

Η Cyprus Public Transport εκφράζει παράλληλα ειλικρινή συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την αναγκαστική αυτή ενέργεια, σημειώνοντας ότι η παρούσα κατάσταση επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της.

Προσθέτει ότι η δέσμευσή της παραμένει η παροχή αξιόπιστης υπηρεσίας και διαβεβαιώνει πως αναζητεί ενεργά εφικτές λύσεις για αντιμετώπιση της δυσκολίας και επαναφορά της Υπηρεσίας Pame Express το συντομότερο δυνατό. 

 

 

