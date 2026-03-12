Νέα αύξηση στις τιμές πετρελαίου - Στα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δύο τραυματίες σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 16:28 το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου «λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, παρά την έξοδο Αγίας Θέκλας, στην επαρχία Αμμοχώστου».

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου μεταφέρθηκαν δύο πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχημα παρά την έξοδο Αγίας Θέκλας, στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 16:28 το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου «λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, παρά την έξοδο Αγίας Θέκλας, στην επαρχία Αμμοχώστου».

Για το περιστατικό «ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με όχημα και ομάδα διάσωσης».

Προστίθεται πως «ένα πρόσωπο, αφού τοποθετήθηκε σε φορείο διάσωσης, παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου».

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα