Εικόνα: Με αυτό το sms... κήρυξε την έναρξη της ενδοκομματικής μάχης για τις εκλογές η «Άμεση Δημοκρατία»

Η υπενθύμιση ήρθε από το βράδυ της Πέμπτης, με αποστολή SMS στους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής.

Επίσημα κηρύχθηκε η έναρξη της ψηφοφορίας στην πλατφόρμα Agora της «Άμεσης Δημοκρατίας», όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποφασίζουν ποιου θα περάσουν στην… επόμενη φάση για να διεκδικήσουν μια θέση στην Βουλή ως υποψήφιοι με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου.

Η υπενθύμιση ήρθε από το βράδυ της Πέμπτης, με αποστολή SMS στους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής, στο οποίο αναφέρεται ότι η ψηφοφορία που θα διαρκέσει μέχρι τις 23:59 της 14ης Μαρτίου, άρχισε στις 00:00 τα μεσάνυχτα.

«Καλή ψήφο», εύχεται η ομάδα του Φειδία Παναγιώτου, ενώ η ενδοκομματική εκλογική μάχη βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τον ίδιο τον ιδρυτή του κόμματος, να πραγματοποιεί τη δική του διαδικτυακή καμπάνια, αφού και ο ίδιος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Φειδίας Παναγιώτου ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

