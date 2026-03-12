Υπουργός Εσωτερικών: Θα γίνεται έλεγχος καταλληλότητας των καταφυγίων σε εξαμηνιαία βάση

Ο έλεγχος καταλληλότητας των καταφυγίων που πραγματοποιείται τις τελευταίες ημέρες, θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου υπέδειξε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο έλεγχος των καταφυγίων γινόταν δειγματοληπτικά, λόγω της υποστελέχωσης της Πολιτικής Άμυνας.

"Προέχει η αντιμετώπιση του θέματος και μετά θα αξιολογηθεί τι έπρεπε να γίνει και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ενώ εάν προκύψουν ευθύνες θα αποδοθούν", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ιωάννου. Σημείωσε επίσης ότι θα ανατεθεί σε συγκεκριμένη ομάδα, να ελέγχει τα καταφύγια, σε εξαμηνιαία βάση.

Ο κύριος Ιωάννου διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια αύξησης του αριθμού των καταφυγίων θα συνεχιστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών, με εκπροσώπους της εκκλησίας, του λιανικού εμπορίου και των ξενοδόχων, ώστε να αξιοποιηθούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης και υπόγειοι χώροι σε εκκλησίες και ξενοδοχεια.

Ο κύριος Ιωάννου σημείωσε επίσης ότι το νομοσχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να ψηφιστεί από το τη Βουλή το συντομότερο δυνατό, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν στον κατάλληλο βαθμό, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Επισήμανε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία, για τη διαχείριση κρίσεων. Παράλληλα ανέφερε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση ενός περιστατικού, θα συντονίζονται από τον Εθνικό Μηχανισμό και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία και ανταπρόκριση των κρατικών υπηρεσιών.

Ο κύριος Ιωάννου είπε επίσης ότι επί του παρόντος αξιολογείται εάν στην συγκεκριμένη ομπρέλα διαχείρισης, θα ενταχθεί και το Τμήμα Δασών, ενώ για τα Ασθενοφόρα, γίνεται συζήτηση κατά πόσον θα είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία.