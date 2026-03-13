Παράταση για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας - Όλες οι λεπτομέρειες

Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 δίνεται για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2026, χωρίς την επιβολή τέλους επιβάρυνσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Όπως αναφέρεται, η παράταση προκύπτει έπειτα από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της τροποποίησης του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διευκρινίζει ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να προχωρήσουν στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση. Ωστόσο, ανανεώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος, το οποίο θα περιλαμβάνει ποσό 10 ευρώ, καθώς και επιπλέον χρέωση ίση με το 10% του ποσού της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο τέλος για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι για ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν ήδη ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας τους μετά τις 11 Μαρτίου 2026 και επιβαρύνθηκαν με το σχετικό τέλος πριν από τη δημοσίευση της τροποποίησης, θα πραγματοποιηθούν επιστροφές των ποσών που καταβλήθηκαν. Οι επιστροφές θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στην ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας τους ώστε να αποφύγουν τυχόν επιβαρύνσεις μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας.